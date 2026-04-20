‘अभी आधा सपना ही पूरा हुआ है’, वैभव सूर्यवंशी का लक्ष्य राजस्थान को ट्रॉफी दिलाना नहीं, बल्कि उससे भी बड़ा है

वैभव सूर्यवंशी (Photo - IANS)
IPL 2026, Vaibhav Sooryavanshi Goals: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) की तरफ से खेल रहे 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से पूरे देश को हैरान कर रखा है। लेकिन इस युवा बल्लेबाज के इरादे सिर्फ आईपीएल तक ही सीमित नहीं हैं। 'दूरदर्शन स्पोर्ट्स' से बातचीत में वैभव ने साफ कर दिया कि उनका असली लक्ष्य अभी बाकी है।
वैभव का अपनी बल्लेबाजी पर अटूट भरोसा है। उन्होंने कहा, 'मैं जितनी देर भी ग्राउंड पर हूं और अगर मैंने डॉमिनेट करके (हावी होकर) बल्लेबाजी की, तो मैच विरोधी टीम के हाथ से निकल जाएगा।' अपने सपनों के बारे में बात करते हुए वैभव ने भावुक होकर कहा, 'मैंने अपने पिता से बात की थी। उन्होंने कहा कि अभी मेरा आधा सपना ही पूरा हुआ है। आधा सपना अभी बाकी है, टीम इंडिया की सीनियर टीम के लिए खेलना और वर्ल्ड कप जीतना। मेरा पूरा फोकस अभी इसी पर है।'
वैभव की बैटिंग देखकर पूर्व क्रिकेटर सबा करीम भी दंग हैं। उन्होंने एक ऐसी तुलना कर दी है जिसने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। सबा करीम ने कहा, मैंने उस वक्त सचिन तेंदुलकर में जितनी पावर देखी थी, वैभव में उससे भी ज्यादा पावर है। मैं तकनीक की नहीं, शुद्ध पावर की बात कर रहा हूं। इस लड़के की बैट स्पीड और हाई बैकलिफ्ट अविश्वसनीय है। यह कोई कोच नहीं सिखा सकता, यह पैदाइशी हुनर है।'
वैभव सूर्यवंशी सिर्फ बातें नहीं कर रहे, उनके आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। उन्होंने आईपीएल 2025 में सिर्फ 14 साल की उम्र में 35 गेंदों में शतक जड़ा था। अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में 80 गेंदों पर 175 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारत को चैंपियन बनाया था। आईपीएल 2026 में अब तक 6 मैचों में 236 के स्ट्राइक रेट से 247 रन बना चुके हैं और ऑरेंज कैप की रेस में चौथे नंबर पर हैं। महज 13 मैचों के आईपीएल करियर में 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से लगभग 500 रन बनाना यह बताता है कि टीम इंडिया का भविष्य सुरक्षित हाथों में है।
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