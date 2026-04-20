‘अभी आधा सपना ही पूरा हुआ है’, वैभव सूर्यवंशी का लक्ष्य राजस्थान को ट्रॉफी दिलाना नहीं, बल्कि उससे भी बड़ा है

वैभव सूर्यवंशी सिर्फ बातें नहीं कर रहे, उनके आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। उन्होंने आईपीएल 2025 में सिर्फ 14 साल की उम्र में 35 गेंदों में शतक जड़ा था। अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में 80 गेंदों पर 175 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारत को चैंपियन बनाया था। आईपीएल 2026 में अब तक 6 मैचों में 236 के स्ट्राइक रेट से 247 रन बना चुके हैं और ऑरेंज कैप की रेस में चौथे नंबर पर हैं। महज 13 मैचों के आईपीएल करियर में 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से लगभग 500 रन बनाना यह बताता है कि टीम इंडिया का भविष्य सुरक्षित हाथों में है।