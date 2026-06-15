IND A vs SL A: अगर वैभव सूर्यवंशी ने नहीं ठीक की फुटवर्क की कमजोरी, तो इंटरनेशनल करियर हो सकता है छोटा

आपको बता दें कि कई क्रिकेट विशेषज्ञ पहले भी उन्हें चेतावनी दे चुके हैं कि अगर उन्होंने इन कमियों को नहीं सुधारा, तो उनका करियर लंबा नहीं चल पाएगा। इस ट्राई सीरीज में अब तक सूर्यवंशी तीन मैचों में 79 रन बना चुके हैं, जिसमें उन्होंने 15 चौके और 1 छक्का लगाया है। हालांकि तीनों मुकाबलों में वह बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे हैं। पहले मुकाबले में वह 14 रन बना पाए थे, जबकि दूसरे मुकाबले में उन्होंने 22 गेंद में 44 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन फिर अपना विकेट गंवा बैठे। तीसरे मैच में भी वह इसी अंदाज में आउट होकर पवेलियन लौटे।