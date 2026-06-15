‘वे एक-दूसरे के साथ कुछ भी कर सकते हैं’, प्रभसिमरन सिंह ने बताई IPL 2026 में अर्शदीप सिंह-तिलक वर्मा विवाद की सच्चाई

Prabhsimran Singh on Arshdeep Singh Tilak Varma incident: आईपीएल 2026 (IPL 2026) के दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई, जिनके वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचाया। इन्‍हीं में से एक था अर्शदीप सिंह का तिलक वर्मा को 'अंधेरा' कहना। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और पूर्व खिलाड़ियों के बीच बहस का मुद्दा भी बना। अर्शदीप पर रंगभेद का आरोप लगाते हुए सजा की मांग भी की गई। देखते ही देखते ये घटना आईपीएल के 19वें सीजन की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक बन गई।