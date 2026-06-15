दीप्ति शर्मा अब महारिकॉर्ड को तोड़ने के करीब, सिर्फ 2 विकेट लेते ही बन जाएंगी दुनिया की नंबर-1 ऑल फॉर्मेट गेंदबाज

Deepti Sharma New Records: आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 (ICC Women's T20 World Cup 2026) में भारतीय महिला टीम ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान के खिलाफ जबरदस्‍त प्रदर्शन करते हुए 64 रन के अंतर से शानदार जीत दर्ज की। भारत की इस जीत में दीप्ति शर्मा का अहम योगदान रहा। उन्‍होंने अकेले ही पाकिस्‍तान की आधी टीम को समेट दिया। जबकि ​वह ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खराब दौरे के बाद इस मैच में उतरी थीं। जहां उन्होंने कुछ खास मैचों को छोड़कर न तो रन बनाए और न ही ज्‍यादा विकेट लिए थे। लेकिन, रविवार को उन्होंने अपने करियर की बेस्ट परफोर्मेंस दी।