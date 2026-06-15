IND A SL A: श्रीलंका को बीच मैच में मिली सजा, विकेटकीपर की गलती से भारत को मिले फ्री के 5 रन

टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारत ए की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। उसने महज 29 के स्‍कोर पर युवा विस्‍फोटक बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी (21) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद टीम के खाते में 10 रन ही जुड़े थे कि दूसरे ओपनर प्रभसिमरन सिंह भी 11 रन बनाकर आउट हो गए। फिर तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच तीसरे विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी हुई, लेकिन 91 के स्‍कोर पर कप्‍तान तिलक (23) भी आउट हो गए।