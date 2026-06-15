WI vs SL: आखिरी ओवरों में श्रीलंका के जबड़े से छीनी जीत, जेसन होल्डर के 3 गगनचुंबी छक्कों ने पलटा पूरा मैच

वेस्टइंडीज टीम (WI) को आखिरी 3 ओवरों में (यानी 18 गेंदों में) जीत के लिए 36 रन चाहिए थे और समीकरण मुश्किल होता जा रहा था। रदरफोर्ड एक छोर संभाले हुए थे, लेकिन असली एंटरटेनमेंट अभी बाकी था। 19वें ओवर में क्रीज पर आए जेसन होल्डर ने चमीरा की गेंदों पर एक के बाद एक 3 बड़े छक्के जड़ दिए। जेसन होल्डर ने सिर्फ 5 गेंदों में नाबाद 21 रन कूटकर श्रीलंका (SL) से मैच पूरी तरह छीन लिया।