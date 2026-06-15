IND vs PAK: भारत से मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान का बड़ा बयान, एक गलती को ठहराया जिम्मेदार

मैच में पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही थी, लेकिन स्टार ओपनर स्मृति मंधाना की 68 रनों की तूफानी पारी और कप्तान हरमनप्रीत कौर के 36 रनों की बदौलत भारत ने वापसी की। आखिरी ओवरों में ऋचा घोष ने तेजी से 34 रन बनाकर भारत का स्कोर 170/6 तक पहुंचा दिया। जवाब में पाकिस्तानी टीम भारतीय स्पिनर्स के आगे टिक नहीं पाई। दीप्ति शर्मा ने घातक गेंदबाजी करते हुए 10 रन देकर 5 विकेट चटकाए, जिससे पाकिस्तान की पूरी टीम 17 overs में महज 106 रनों पर सिमट गई।