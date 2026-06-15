Deepti Sharma Record: दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, फेंका वर्ल्डकप का सबसे बेस्ट स्पेल

Women's T20 World Cup 2026: पाकिस्तन के खिलाफ जीत के साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 में आगाज किया। रविवार को बर्मिंघम में हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी ने पाकिस्तान को 64 रन से रौंद दिया। दीप्ति शर्मा पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए अबूझ पलेही बन गईं और उन्होंने 10 रन देकर 5 विकेट चटका दिया। इस घातक गेंदबाजी की बदौलत भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 171 रन के लक्ष्य के जवाब में 106 रन पर ही ढेर कर दिया। दीप्ति वर्ल्डकप में सबसे बेहतरीन स्पेल डालने वाली भारतीय गेंदबाज बन गईं।