IND vs AFG: शुभमन गिल की गलती की वजह से रन आउट हुए रोहित शर्मा, लेकिन ‘हिटमैन’ की फिटनेस पर उठने लगे सवाल

Rohit Sharma Run Out Controversy: भारत और अफगानिस्तान (IND vs AFG ODI Series 2026) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 13 जून को खेला गया था, लेकिन रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के रन आउट का विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बारिश से बाधित मुकाबले में भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। इस दौरान रोहित शर्मा रन आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। सोशल मीडिया पर इस रन आउट के बाद रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन रिप्ले में साफ देखा जा सकता है कि अगर शुभमन गिल रन के लिए भागते तो आसानी से दोनों बल्लेबाज अपने अपने क्रीज में पहुंच जाते।