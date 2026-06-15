15 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs AFG: शुभमन गिल की गलती की वजह से रन आउट हुए रोहित शर्मा, लेकिन ‘हिटमैन’ की फिटनेस पर उठने लगे सवाल

IND vs AFG: भारत ने Afghanistan के खिलाफ पहले वनडे में 7 विकेट से जीत दर्ज की, लेकिन Rohit Sharma के रन आउट को लेकर विवाद जारी है। सोशल मीडिया पर उनकी फिटनेस पर सवाल उठे, जबकि कई फैंस ने इसके लिए Shubman Gill को जिम्मेदार ठहराया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jun 15, 2026

Rohit Sharma run out

रोहित शर्मा (फोटो- IANS)

Rohit Sharma Run Out Controversy: भारत और अफगानिस्तान (IND vs AFG ODI Series 2026) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 13 जून को खेला गया था, लेकिन रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के रन आउट का विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बारिश से बाधित मुकाबले में भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। इस दौरान रोहित शर्मा रन आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। सोशल मीडिया पर इस रन आउट के बाद रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन रिप्ले में साफ देखा जा सकता है कि अगर शुभमन गिल रन के लिए भागते तो आसानी से दोनों बल्लेबाज अपने अपने क्रीज में पहुंच जाते।

रोहित ने की धमाकेदार शुरुआत

दरअसल, अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रन बनाए, जिसमें रहमानुल्लाह गुरबाज ने भारत के खिलाफ वनडे इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक ठोक दिया। 195 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही। रोहित शर्मा ने एक छक्का और एक चौका लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे, वहीं शुभमन गिल एक कैच ड्रॉप होने के बाद अच्छी लय में नजर आने लगे थे।

तभी रोहित शर्मा ने एक शॉट खेला और रन के लिए भाग गए, लेकिन शुभमन गिल ने रन लेने से मना कर दिया। देखा जाए तो वह रन आसानी से हो सकता था, लेकिन शुभमन गिल क्रीज के थोड़ा आगे जाने के बाद रोहित शर्मा को रन के लिए मना कर दिया। हालांकि रोहित रन के लिए काफी तेजी ने निकल चुके थे, क्योंकि वह डेंजर जोन पर थे। उन्हें आधे से ज्यादा पिच कवर करने के बाद वापस लौटना पड़ा, लेकिन वह कुछ इंच दूर रह गए।

हालांकि बाद में रोहित शर्मा ने वीडियो देखा और इस पर शुभमन गिल से कहा कि कोई बात नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठाने लगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि रोहित शर्मा वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए फिट नहीं हैं।

एक यूजर ने शुभमन गिल पर तंज कसते हुए कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में वह रोहित शर्मा का करियर खत्म कर सकते हैं। पहले ही वो कप्तानी खा लिया है।

IPL 2026 के बाद उठने लगे सवाल

आपको बता दें कि आईपीएल 2026 के दौरान रोहित शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते दिखे। जिसके बाद उनके वनडे वर्ल्ड कप 2027 खेलने पर सवाल उठने लगे थे। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना था कि जो खिलाड़ी 20 ओवर के गेम में पूरे 20 ओवर फील्डिंग नहीं कर सकता, वह 50 ओवर कैसे फील्डिंग करेगा।

हालांकि अफगानिस्तान के खिलाफ पहले मुकाबले में रोहित शर्मा ने पूरे 50 ओवर फील्डिंग भी की और बल्लेबाजी भी। इसके अलावा 2019 और 2023 वर्ल्डकप के आंकड़े गवाह हैं कि ये खिलाड़ी आईसीसी के 50 ओवर टूर्नामेंट में कितना खतरनाक हो सकता है।

Deepti Sharma Record: दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, फेंका वर्ल्डकप का सबसे बेस्ट स्पेल

ये भी पढ़ें
Deepti Sharma

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

15 Jun 2026 09:02 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AFG: शुभमन गिल की गलती की वजह से रन आउट हुए रोहित शर्मा, लेकिन ‘हिटमैन’ की फिटनेस पर उठने लगे सवाल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Deepti Sharma Record: दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, फेंका वर्ल्डकप का सबसे बेस्ट स्पेल

Deepti Sharma
क्रिकेट

Women’s T20 World Cup 2026: ‘मैं चाहती तो उसे ओपनिंग के लिए भेज देती’, हरमनप्रीत कौर ने ऋचा घोष के लिए कही बड़ी बात

women's cricket team india
क्रिकेट

INDW vs PAKW: पाकिस्तान को रौंदने के बाद हरमनप्रीत कौर हुईं गदगद, स्मृति मंधाना और दीप्ती शर्मा की जमकर की तारीफ

Team India Celebrating Wicket vs Pakistan (फोटो- IANS)
क्रिकेट

IND vs PAK: स्मृति मंधाना के तूफानी अर्धशतक के बाद दीप्ति शर्मा का पंजा, भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया

IND vs PAK
क्रिकेट

IND vs PAK: भारत ने पाकिस्तान को दिया 171 रनों का लक्ष्य, स्मृति मंधाना ने जड़ा तूफानी अर्धशतक

India vs Pakistan
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.