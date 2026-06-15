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INDA vs SLA: विप्रज निगम ने की गलती, सजा पूरी भारतीय टीम को मिली, श्रीलंका को हुआ 10 रन का फायदा

IND A vs SL A Match Highlights: श्रीलंका ए के खिलाफ दांबुला में खेले जा रहे मैच के दौरान भारतीय ऑलराउंडर विपराज निगम से एक ऐसी गलती हो गई, जिसकी सजा पूरी टीम को भुगतनी पड़ी है। आइये आपको भी बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्‍या है?

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भारत

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lokesh verma

Jun 15, 2026

IND A vs SL A Match Highlights

श्रीलंका ए के खिलाफ मैच में विकेटों के बीच दौड़ लगाते विपराज निगम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/CricketCentrl)

India A vs Sri Lanka A Match Highlights: दांबुला में सोमवार को भारत ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई सीरीज का चौथा मैच खेला जा रहा है। इस मैच में भारत की टीम 49.2 ओवर में 265 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में जब श्रीलंका की पारी का आगाज 10/0 के स्‍कोर से हुआ तो हर कोई चौंक गया। आखिर ऐसा क्‍या हुआ, जो इंडिया ए पर 10 रन की पेनल्‍टी लगाई गई? हर किसी क्रिकेट फैंस के मन में यही सवाल उठ रहा होगा। आइये आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्‍या है?

विपराज निगम से हो गई गलती

दरअसल, तिलक वर्मा की अगुवाई वाली इंडिया ए को रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में ट्राई-नेशन ए सीरीज के चौथे मैच के दौरान विपराज निगम की गलती के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी है। श्रीलंका ने अपनी पारी की शुरुआत बोर्ड पर 10 रन से की। इससे पहले कि दूसरी पारी की पहली गेंद फेंकी जाती, निगम को कई बार पिच के बीच में दौड़ने का दोषी पाया गया। इसलिए भारतीय टीम पर 10 रन की पेनल्‍टी लगाई गई।

अपडेट जारी…

IND A SL A: श्रीलंका को बीच मैच में मिली सजा, विकेटकीपर की गलती से भारत को मिले फ्री के 5 रन

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India A vs Sri Lanka A

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Published on:

15 Jun 2026 02:57 pm

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