INDA vs SLA: विप्रज निगम ने की गलती, सजा पूरी भारतीय टीम को मिली, श्रीलंका को हुआ 10 रन का फायदा

India A vs Sri Lanka A Match Highlights: दांबुला में सोमवार को भारत ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई सीरीज का चौथा मैच खेला जा रहा है। इस मैच में भारत की टीम 49.2 ओवर में 265 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में जब श्रीलंका की पारी का आगाज 10/0 के स्‍कोर से हुआ तो हर कोई चौंक गया। आखिर ऐसा क्‍या हुआ, जो इंडिया ए पर 10 रन की पेनल्‍टी लगाई गई? हर किसी क्रिकेट फैंस के मन में यही सवाल उठ रहा होगा। आइये आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्‍या है?