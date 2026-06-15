WI vs SL: विडींज के खिलाफ सीरीज हारकर भी श्रीलंका के दासुन शनाका ने रचा इतिहास, 2000 रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बने

भले ही श्रीलंका आखिरी मैच में दुनिथ वेल्लालगे के 43 रनों की मदद से 169 रन ही बना सकी और वेस्टइंडीज ने शिमरोन हेटमायर (32 रन) की बदौलत यह मैच 5 विकेट से जीत लिया, लेकिन पूरी सीरीज में शनाका का बल्ला जमकर बोला। दासुन शनाका 3 मैचों में 96 रन बनाकर इस सीरीज के लीडिंग रन-स्कोरर (सबसे ज्यादा रन बनाने वाले) रहे। उन्होंने दूसरे टी20 मैच में सिर्फ 24 गेंदों पर 58 रनों की तूफानी पारी खेलकर श्रीलंका को जीत दिलाई थी और महज 19 गेंदों में फिफ्टी जड़कर श्रीलंका के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने के अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी की थी।