IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशी ने खत्म किया छक्कों का सूखा लेकिन कर बैठे बड़ी चूक और निराश होकर लौटे पवेलियन

इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान तिलक वर्मा (Tilak Varma) टॉस हार गए, जिसकी वजह से उन्हें पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी। हालांकि तिलक वर्मा भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना चाहते थे। सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह (Prabhsimran Singh) ने भारतीय पारी की शुरुआत की और पहले ओवर में संभलकर खेलते हुए सिर्फ 2 रन बनाए। लेकिन दूसरे ओवर में सूर्यवंशी का आक्रामक रूप देखने को मिला। उन्होंने पहली गेंद पर चौका जड़ा, इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का लगाया और फिर आखिरी गेंद पर चौका जड़कर ओवर से कुल 17 रन बटोरे।