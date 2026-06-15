IND A vs SL A: श्रीलंका A के खिलाफ डू ऑ डाई मैच में उतरी टीम इंडिया, टॉस हारने के बाद पहले कर रही है बल्लेबाजी

भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए, दोनों के खिलाफ जीत हासिल करनी होगी। अगर भारतीय टीम दोनों में से एक भी मुकाबला हार जाती है तो उसके फाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल हो सकती है। आपको बता दें कि यह ट्राई नेशन सीरीज का चौथा मैच है। पहले मैच में भारत ए ने श्रीलंका ए को मात दी थी और दूसरे मैच में अफगानिस्तान ए ने भारत ए को हराया था। तीसरे मुकाबले में श्रीलंका ए ने अफगानिस्तान ए को हराकर फाइनल का समीकरण ही बदल दिया।