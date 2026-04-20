Shreyas Iyer tries to save Shashank Singh from Ricky Ponting: लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पंजाब किंग्स ने रविवार रात 54 रनों से जीत दर्ज की। इस मैच के दौरान कुछ पल ऐसे भी आए जब कोच रिकी पोंटिंग का सातवें आसमान पर पहुंच गया। ये पल थे शशांक सिंह के कैच टपकाने के, जिन्‍होंने एक-दो नहीं, बल्कि तीन कैच टपकाए। इस मैच में पंजाब ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए स्‍कोर बोर्ड 254 रन लगाए। इसके जवाब में एलएसजी की टीम 20 ओवर में 200 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ पंजाब ने पॉइंट्स टेबल में अपने शीर्ष स्‍थान को और ज्‍यादा मजबूत किया है।