‘3 विकेट लेने का मतलब ये नहीं कि मैं कोई दावा कर रहा हूं’, पहली जीत के बाद भावुक हुए वरुण चक्रवर्ती का बड़ा बयान

इतनी शानदार गेंदबाजी के बावजूद उन्होंने कहा, 'आज मैंने तीन विकेट लिए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं कोई बड़े-बड़े दावे करने लगूं। यह खेल का हिस्सा है। अगले मैच में अगर पिच सपाट हुई, तो हर स्पिनर की धुनाई होगी। जब पिच धीमी होती है, तभी हम असरदार साबित होते हैं। मैं खुद को लेकर बहुत सख्त हूं और सिर्फ अपनी कमियों पर काम करता हूं।' वरुण ने जीत का श्रेय कोच और अभिषेक नायर को दिया, जिन्होंने मुश्किल समय में टीम का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह छोटी सी शुरुआत KKR को वापस पटरी पर ले आएगी।