Rashid Khan ने देश की खातिर ठुकराई भारतीय नागरिकता की पेशकश, ‘राशिद खान: फ्रॉम स्ट्रीट्स टू स्टारडम’ में बड़ा खुलासा

‘राशिद खान: फ्रॉम स्ट्रीट्स टू स्टारडम’ नामक उनकी नई किताब में यह खुलासा किया गया है। राशिद ने अपनी नई किताब में भारत और ऑस्ट्रेलिया की पेशकशों बताया कि दोनों देशों ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन उन्‍होंने तुरंत जवाब दिया और वह अफगानिस्तान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर था। किताब में उनके हवाले से लिखा गया है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों देशों से इस तरह की पेशकशें मिली थीं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर मैं अपने देश के लिए नहीं खेलूंगा तो मैं किसी और देश के लिए भी नहीं खेलूंगा।