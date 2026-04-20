GT vs MI: आज मुकाबले से पहले रोहित शर्मा और मिचेल सैंटनर की चोट पर एमआई के कोच ने दिया बड़ा अपडेट

Rohit Sharma and Mitchell Santner injury update: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की हालत बहुत खराब है। पांच मैचों में से चार हारने के बाद वह पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी यानि 10वें पायदान पर है। इतना ही हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण वह अपने सबसे अहम खिलाड़ी रोहित शर्मा को भी गंवा बैठी। जब एक घरेलू मैच में उन्हें रिटायर्ड आउट होना पड़ा था, जिसके बाद वे पंजाब किंग्स के खिलाफ पिछला मैच नहीं खेल पाए और मिचेल सैंटनर को भी बाहर बैठना पड़ा था। आज 20 अप्रैल को एमआई का सामना जीटी से होगा। इससे पहले टीम के गेंदबाजी कोच पारस म्‍हाम्‍ब्रे ने रोहित शर्मा और और सैंटनर की चोट पर बड़ा अपडेट दिया है।