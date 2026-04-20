MS Dhoni मुंबई के खिलाफ मैच से भी बाहर! CSK कोच माइक हसी ने धोनी की फिटनेस पर दिया बड़ा अपडेट

Michael Hussey on MS Dhoni: चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के फैंस को एमएस धोनी की वापसी का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन यह इंतजार अभी और लंबा होने वाला है। सीएसके के बैटिंग कोच माइक हसी ने माना है कि आईपीएल 2026 में इस अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज की वापसी के लिए अभी कोई स्पष्ट समय-सीमा तय नहीं है। धोनी पिंडली की चोट से उबरने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं और टीम के साथ यात्रा कर रहे हैं। हालांकि सीएसके ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि वह चयन के लिए कब उपलब्ध होंगे। हसी का कहना है कि धोनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मैच के लिए पूरी तरह फिट नहीं हैं।