MS Dhoni मुंबई के खिलाफ मैच से भी बाहर! CSK कोच माइक हसी ने धोनी की फिटनेस पर दिया बड़ा अपडेट

सीएसके के पूर्व कप्तान एमएस धोनी। (फोटो सोर्स: एक्स@/ChennaiIPL)
Michael Hussey on MS Dhoni: चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को एमएस धोनी की वापसी का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन यह इंतजार अभी और लंबा होने वाला है। सीएसके के बैटिंग कोच माइक हसी ने माना है कि आईपीएल 2026 में इस अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज की वापसी के लिए अभी कोई स्पष्ट समय-सीमा तय नहीं है। धोनी पिंडली की चोट से उबरने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं और टीम के साथ यात्रा कर रहे हैं। हालांकि सीएसके ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि वह चयन के लिए कब उपलब्ध होंगे। हसी का कहना है कि धोनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मैच के लिए पूरी तरह फिट नहीं हैं।
सीएसके से मिली ताजा जानकारी से एक बात साफ हो जाती है कि धोनी की रिकवरी का आकलन सिर्फ इस आधार पर नहीं किया जा रहा है कि वह बल्ले के साथ कैसे दिख रहे हैं। जब हसी से सवाल किया गया कि क्या धोनी की वापसी को लेकर कोई स्पष्टता है, तो उन्होंने कहा कि सच कहूं तो नहीं, मुझे पक्का नहीं पता। उन्होंने आगे कहा कि वह अपनी रिकवरी में अच्छी प्रगति कर रहे हैं और जिस तरह से वह बल्लेबाजी कर रहे हैं, उससे मैं खुश हूं।
हसी ने यह भी समझाया कि सीएसके अभी भी क्यों सतर्कता बरत रही है? उन्होंने कहा कि यह सब उनकी दौड़ने की क्षमता में सुधार से जुड़ा है, क्योंकि अगर उन्हें पारी के आखिरी ओवरों में बल्लेबाजी करनी है तो उन्हें तेजी से सिंगल और डबल रन लेने में सक्षम होना होगा। उन्हें बस अपनी दौड़ने की क्षमता पर आत्मविश्वास बढ़ाना है और अपनी गति में सुधार करना है। अंत में उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वह कब खेलेंगे, लेकिन सभी फैंस की तरह मुझे भी उम्मीद है कि वह जल्द वापसी करेंगे।
बता दें कि एमएस धोनी इस सीजन में अब तक एक भी मैच नहीं खेला है। जबकि आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले यह घोषणा की गई थी कि पिंडली की चोट के कारण वह टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में नहीं खेल पाएंगे। उस समय ऐसा लग रहा था कि यह अनुपस्थिति थोड़े समय के लिए होगी। लेकिन, जैसे-जैसे सीजन बिना किसी निश्चित वापसी की तारीख के आगे बढ़ा है, ध्यान इस बात से हटकर कि वह ठीक हो रहे हैं या नहीं, इस बात पर केंद्रित हो गया है कि क्या वह वास्तव में मैच की परिस्थितियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं।
यह अनिश्चितता चेन्नई के लिए एक मुश्किल समय पर आई है। जब टीम को पहले से ही नतीजों में उतार-चढ़ाव और टीम को नई चोटों की चिंताओं से जूझना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में धोनी की मौजूदगी सिर्फ बैटिंग में गहराई से कहीं ज्यादा फायदा देगी। वह ड्रेसिंग रूम में सबसे अनुभवी चेहरों में से एक हैं और एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जो मैच के आखिर में पारी की गति और नियंत्रण को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।
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