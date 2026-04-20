IPL 2026 Points Table Update: लखनऊ सुपर जायंट्स को रौंदकर पंजाब किंग्स शीर्ष पर बरकरार, जानें पॉइंट्स टेबल में अन्य टीमों का हाल

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में सबसे बुरा हाल मुंबई इंडियंस का है। वह अब तक पांच में से सिर्फ एक मैच ही जीत सकी है और पॉइंट्स टेबल में दो अंकों के साथ आखिरी यानि 10वें पायदान पर है। वहीं, केकेआर सात में से एक जीत और मैच रद्द होने के बाद 3 अंकों के साथ 9वें पायदान पर पहुंच गई है। जबकि एलएसजी 6 में से दो जीत के बाद चार अंक लेकर 8वें पायदान पर खिसक गई है। पांच बार की आईपीएल चैंपियन चेन्‍नई सुपर किंग्‍स छह में से दो जीत के बाद चार अंक के साथ सातवें स्‍थान पर है।