PBKS तोड़ सकती थी IPL इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, लेकिन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने डाल दिया हथियार

इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुल्लांपुर के इस क्रिकेट स्टेडियम में प्रियांशु आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने पारी की शुरुआत की, लेकिन मोहम्मद शमी ने पहली ही गेंद पर प्रभसिमरन को मिचेल मार्श के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद प्रियांशु आर्य और कूपर कनोली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को तेजी से आगे बढ़ाया और दोनों ने मिलकर 12 ओवर में ही टीम का स्कोर 160 के पार पहुंचा दिया। 14वें ओवर की पांचवीं गेंद पर कनोली आउट हुए। उन्होंने 46 गेंदों में 8 चौके और 7 छक्कों की मदद से 87 रन बनाए।