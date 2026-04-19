ईडन गार्डेंस में आया चक्रवात! 75 रन के अंतराल में RR ने गंवा दिए 9 विकेट, वरुण चक्रवर्ती बने अबूझ पहेली

राजस्थान की इस स्थिति के सबसे बड़े कारण रहे वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन। दोनों ने मिलकर आठ ओवर में राजस्थान रॉयल्स के पांच बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा और सिर्फ 50 रन खर्च किए। इन दोनों के अलावा कार्तिक त्यागी ने भी शानदार गेंदबाजी की और चार ओवर में 22 रन देकर तीन विकेट झटके। कैमरन ग्रीन की जमकर धुनाई हुई और उन्होंने चार ओवर में 37 रन खर्च किए। रमनदीप सिंह ने भी दो ओवर डाले और 26 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली।