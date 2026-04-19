क्या श्रेयस अय्यर को बनाया जाएगा भारत की T20 टीम का कप्तान? BCCI अधिकारी का आया बड़ा रिएक्शन

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई के सोर्स ने कहा है कि अय्यर ने भारत के लिए आखिरी टी20 मुकाबला साल 2023 में खेला था। वह मौजूदा प्लेइंग इलेवन में आखिरी बार टी20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में शामिल हुए थे, लेकिन एक भी मैच नहीं खेल पाए थे। ऐसे में उन्हें सीधे टीम में लाना और कप्तान बना देना एक बड़ा फैसला हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत का सारा ध्यान 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप पर है। ऐसे में टी20 की लीडरशिप को लेकर चयनकर्ताओं के पास काफी समय है।