रवि शास्त्री ने टॉस के दौरान कर दी बड़ी चूक, CSK ने SRH को बल्लेबाजी का दिया न्योता

एसआरएच ने भी अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया है। हर्ष दुबे की जगह पर श्रीलंका के तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका को टीम में शामिल किया गया है। टॉस हारने के बाद कप्तान ईशान किशन ने कहा, "मुझे लगता है कि हम टॉस जीतने पर पहले बल्लेबाजी करते। विकेट अच्छा लग रहा है और हम एक अच्छा स्कोर खड़ा करना चाहते हैं। आपको टीम के लिए बैटिंग करनी होती है, न कि अपने निजी प्रदर्शन के लिए। हमें बस हर मैच पर ध्यान देना है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अभी कहां हैं, क्योंकि यह एक लंबा टूर्नामेंट है। मुझे लगता है कि शुरुआत में गेंद थोड़ी स्विंग होगी, इसलिए बल्लेबाजों को गेंद पर नजर रखते हुए अच्छा खेलना होगा। हर्ष दुबे की जगह दिलशान मदुशंका को टीम में शामिल किया गया है।"