टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी जीत, ताश के पत्तों की तरह सिर्फ 38 रन पर ढह गए अफगानिस्तान के 9 विकेट

Afghanistan lose 9 wickets for just 38 runs: न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में खेले गए एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन सोमवार को चाय के तुरंत बाद भारत की दूसरी पारी में वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की, जिससे भारत ने अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हरा दिया। यह पारी और रन के हिसाब से भारत की टेस्‍ट क्रिकेट में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इस मैच में जहां कप्‍तान शुभमन गिल और उपकप्‍तान केएल राहुल के बल्‍ले से शतक आए। वहीं, मानव सुथार ने 7 विकेट तो वाशिंगटन सुंदर ने 5 विकेट और प्रसिद्ध कृष्‍णा और कुलदीप यादव ने तीन-तीन विकेट चटकाते हुए अफगानी टीम को ढेर करने में अहम रोल निभाया।