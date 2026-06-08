टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी जीत, ताश के पत्तों की तरह सिर्फ 38 रन पर ढह गए अफगानिस्तान के 9 विकेट

अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट में हराने के बाद ट्रॉफी के साथ भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Afghanistan lose 9 wickets for just 38 runs: न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में खेले गए एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन सोमवार को चाय के तुरंत बाद भारत की दूसरी पारी में वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की, जिससे भारत ने अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हरा दिया। यह पारी और रन के हिसाब से भारत की टेस्ट क्रिकेट में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इस मैच में जहां कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान केएल राहुल के बल्ले से शतक आए। वहीं, मानव सुथार ने 7 विकेट तो वाशिंगटन सुंदर ने 5 विकेट और प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने तीन-तीन विकेट चटकाते हुए अफगानी टीम को ढेर करने में अहम रोल निभाया।
भारत ने अपनी पहली पारी 564/8 पर घोषित की थी। इसके जवाब में अफगानिस्तान की पहली पारी 152 रनों पर सिमट गई। पहली पारी के आधार पर 412 रनों से पिछड़ी अफगानिस्तान की टीम को फॉलोऑन खेलने के लिए कहा गया। अफगानिस्तान की मुश्किलें दूसरी पारी में भी कम नहीं हुईं।
टेस्ट में अपने कम अनुभव के साथ मेहमान टीम कभी भी ऐसी नहीं लगी कि वह भारत जैसी बड़ी टीम को चुनौती दे रही है। दूसरी पारी में बस उन्हें परेशान करने वाले बदल गए थे। सुथार और कृष्णा के बजाय, सुंदर और यादव की जोड़ी ने उन्हें परेशान किया और न्यू चंडीगढ़ में पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई टीम!
अफगान टीम अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 35.5 ओवर ही टिक पाई और 112 रन पर आउट हो गई। सलामी बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अटल (42) और नंबर 3 रहमानुल्लाह गुरबाज (24) ही ऐसे बल्लेबाज रहे, जो कुछ देर टिक पाए। मेहमान टीम एक समय 74/1 पर थी और उन्होंने अपने आखिरी 9 विकेट सिर्फ 38 रन के भीतर गंवा दिए और उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ध्यान रहे कि चोट के कारण अशरफ ने दूसरी पारी में बल्लेबाजी नहीं की।
|विकेट
|बल्लेबाज
|स्कोर
|ओवर
|1
|अब्दुल मलिक
|42/1
|13.1
|2
|रहमानुल्लाह गुरबाज
|74/2
|19.1
|3
|रहमत शाह
|87/3
|22.6
|4
|हशमतुल्लाह शाहिदी
|93/4
|26.3
|5
|सेदिकुल्लाह अटल
|98/5
|28.6
|6
|अफसर जजई
|106/6
|31.5
|7
|अजमतुल्लाह ओमरजई
|106/7
|32.1
|8
|एन खरोटे
|112/8
|35.4
|9
|मोहम्मद सलीम सफी
|112/9
|35.5
|10
|शरीफुद्दीन अशरफ
|एबसेंट हर्ट
भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने वाले राजस्थान के श्री गंगानगर के रहने वाले मानव सुथार ने कुल 7 विकेट लिए और बैट से भी 28 रन बनाए। इस उम्दा प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। मैच के बाद अफगानिस्तान के कप्तान शाहिदी ने भी माना कि उन्हें खेलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी कर रहे थे। अब इन दोनों टीमें के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मुकाबला 13 जून को धर्मशाला में होगा।
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