Biggest innings wins for India: न्यू चंडीगढ़ के पीसीए स्‍टेडियम में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्‍ट में पारी और 300 रनों से जीत दर्ज की है। भारतीय टीम के 94 साल के टेस्‍ट क्रिकेट इतिहास की ये सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले उसने 2018 में वेस्‍टइंडीज के खिलाफ राजकोट में पारी और 272 रनों से जीत दर्ज की थी। इस मुकाबले में भारत ने अपनी पहली पारी 564 रन बनाकर घोषित की थी। इसके बाद पहली पारी में 152 रनों पर सिमटने के बाद अफगानिस्तान को फॉलोऑन खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी पारी में मेहमान टीम 112 रनों पर ढेर हो गई।