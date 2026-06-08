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मोहम्मद सलीम सफी से हुआ ‘ब्लंडर’, बिना रिव्यू के ही छोड़ दिया मैदान, सच्चाई सामने आने पर सब हैरान

Ind vs Afg: भारत और अफगानिस्‍तान एकमात्र टेस्‍ट के तीसरे दिन मेहमान टीम के बल्‍लेबाज मोहम्‍मद सलीम सफी से एक बड़ी चूक हो गई, जिसके बाद डगआउट में भी काफी गहमा-गहमी देखी गई।

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भारत

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lokesh verma

Jun 08, 2026

Ind vs Afg

लेग स्‍टंप के बाहर पिच हुई थी गेंद, लेकिन मोहम्‍मद सलीम सफी ने नहीं लिया रिव्‍यू। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

India vs Afghanistan: भारत न्‍यू चंडीगढ़ के पीसीए स्‍टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन, तीसरे दिन पहले सेशन में अफगानिस्‍तान की पारी के दौरान मोहम्‍मद सलीम सफी से एक बड़ी गलती हो गई, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। मेहमान टीम की एक और डिसीजन रिव्यू सिस्टम (DRS) की इस गलती के बाद उनके डगआउट के पास काफी गर्मा-गर्मी भी देखी गई।

तीसरे दिन पांच विकेट पर 113 रन से आगे खेलते हुए अफगानिस्तान की टीम 152 रन पर ढेर हो गई, जिससे भारत को पहली पारी में 412 रन की बड़ी बढ़त मिली। अफगानी टीम को इतने सस्‍ते में निपटाने में डेब्यू कर रहे बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने 22 ओवर में 33 रन देकर 6 विकेट लेकर अहम भूमिका निभाई। भारत ने अपनी पहली पारी आठ विकेट पर 564 रन पर घोषित की थी और उसने अफगानिस्‍तान को फॉलो-ऑन देने में ज्यादा समय नहीं लिया।

डगआउट के पास तीखी बहस

दरअसल, ड्रामा 58वें ओवर में तब शुरू हुआ, जब मानव सुथार ने नंबर 10 के बैट्समैन मोहम्मद सलीम सफी को एलबीडब्‍ल्‍यू आउट करने के लिए जोरदार अपील की। मैदानी अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने तुरंत अपनी उंगली उठा दी। सफी शुरू में फैसले को चुनौती देने के लिए तैयार दिखे। लेकिन, फिर अचानक बल्लेबाज बिना रिव्यू लिए पवेलियन वापस जाने लगा।

इसके कुछ देर बाद सफी को डगआउट के पास टीम के साथियों और सपोर्ट स्टाफ के साथ तीखी बहस करते देखा गया। कैमरों ने ऐसी चर्चाओं को रिकॉर्ड किया, जिनसे पता चलता है कि सवाल पूछे जा रहे थे कि बल्लेबाज ने डीआरएस क्यों नहीं लिया? जबकि वह ऐसा करने में दिलचस्पी दिखा रहा था।

रिप्ले ने बढ़ा दी अफगानिस्तान की परेशानी

बॉल-ट्रैकिंग से बाद में पता चला कि गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी, जिसका मतलब था कि अगर सफी ने रिव्यू लिया होता तो मैदानी अंपायर का फैसला पलट दिया जाता। हालांकि गेंद स्टंप के सामने लगी थी, लेकिन पिचिंग के पॉइंट ने आउट को गलत बना दिया, जिससे सुथार को किस्मत का साथ मिला और अफगानिस्तान को एक डीआरएस सबक मिला।

मानव सुथार का ड्रीम डेब्यू जारी

इस विकेट के साथ सुथार को अपना छठा विकेट मिला और 23 साल के इस खिलाड़ी के लिए यह यादगार डेब्यू बन गया। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने निचले क्रम को तहस-नहस कर दिया, जिसके चलते अफगानिस्तान अपने रात के स्कोर में सिर्फ 39 रन जोड़ सका। मेहमान टीम के 152 रन पर आउट होने के बाद, भारत ने फॉलो-ऑन दिया।

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Published on:

08 Jun 2026 01:01 pm

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