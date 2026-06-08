मोहम्मद सलीम सफी से हुआ ‘ब्लंडर’, बिना रिव्यू के ही छोड़ दिया मैदान, सच्चाई सामने आने पर सब हैरान

तीसरे दिन पांच विकेट पर 113 रन से आगे खेलते हुए अफगानिस्तान की टीम 152 रन पर ढेर हो गई, जिससे भारत को पहली पारी में 412 रन की बड़ी बढ़त मिली। अफगानी टीम को इतने सस्‍ते में निपटाने में डेब्यू कर रहे बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने 22 ओवर में 33 रन देकर 6 विकेट लेकर अहम भूमिका निभाई। भारत ने अपनी पहली पारी आठ विकेट पर 564 रन पर घोषित की थी और उसने अफगानिस्‍तान को फॉलो-ऑन देने में ज्यादा समय नहीं लिया।