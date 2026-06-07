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Manav Suthar ने खत्म किया 25 साल का सूखा, टेस्ट करियर के पहले ओवर में विकेट लेकर इतिहास रचा

Manav Suthar creates history: मानव सुथार के लिए टेस्‍ट में डेब्‍यू किसी ड्रीम डेब्यू से कम नहीं है। उन्‍होंने अपने पहले टेस्‍ट के पहले ओवर में ही विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। ऐसा 25 साल के बाद हुआ है। अब वह टेस्‍ट डेब्‍यू के पहले ओवर विकेट लेने वाले 8वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं।

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भारत

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lokesh verma

Jun 07, 2026

Manav Suthar creates history

मानव सुथार के पहले विकेट का जश्‍न मनाती टीम इंडिया। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Manav Suthar creates history: अफगानिस्‍तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ के पीसीए स्‍टेडियम में खेले जा रहे एकमात्र टेस्‍ट भारत काफी मजबूत स्थिति में है। दूसरे दिन का खेल खत्‍म होने तक अफगानिस्‍तान की टीम महज 113 के स्‍कोर पर अपने पांच विकेट गंवा चुकी है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी 564/8 पर घोषित की थी। इस तरह अफगानी टीम अभी भी 451 रन पीछे है। इस मुकाबले में भारत के लिए डेब्‍यू कर रहे मानव सुथार ने कमाल का प्रदर्शन किया है। उन्‍होंने जहां बल्‍ले से 28 रनों की पारी खेली तो वहीं गेंद संभालते ही युवा लेफ्ट आर्म स्पिनर ने पहले ही ओवर में विकेट निकालकर इतिहास रच दिया।

डेब्‍यू मैच के पहले ओवर में ही छोड़ी अपनी छाप

कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे दिन चाय से ठीक पहले मानव सुथार को गेंद थमाई और डेब्यू करने वाले इस 23 साल के खिलाड़ी ने अपनी छाप छोड़ने में ज्‍यादा समय नहीं लगाया। अपने टेस्ट करियर की चौथी गेंद पर सुथार ने स्ट्राइक किया। अब्दुल मलिक ने स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन वह टॉप एज लेते हुए मोहम्मद सिराज के हाथों में चली गई।

इस विकेट के बाद खुशी का जश्न मनाया गया, क्योंकि सुथार ने अपना पहला टेस्ट विकेट लिया। टीम के साथी गले मिलने और हाई-फाइव करने के लिए दौड़े, जबकि स्पिनर ने एक ऐसे पल का आनंद लिया, जिसे वह हमेशा याद रखेंगे। यह कामयाबी सिर्फ यादगार ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक भी है।

डेब्‍यू टेस्‍ट के पहले ओवर में विकेट लेने वाले 8वें भारतीय बने

अपने टेस्ट करियर के पहले ही ओवर में विकेट लेकर सुथार अपने डेब्यू टेस्ट मैच के पहले ओवर में विकेट लेने वाले सिर्फ आठवें भारतीय क्रिकेटर बन गए। खास बात यह है कि वह उस लिस्ट में शामिल हो गए, जो लगभग आठ दशक पुरानी है और जिसमें भारतीय क्रिकेट इतिहास के सिर्फ सात और नाम शामिल हैं।

टेस्ट क्रिकेट में अपने पहले ओवर में विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी

क्रमखिलाड़ीविपक्षी टीमवर्ष
1मोंटू बनर्जीवेस्टइंडीज1948
2मनोहर हार्डीकरवेस्टइंडीज1958
3वामन कुमारपाकिस्तान1961
4चेतन शर्मापाकिस्तान1984
5डब्ल्यू. वी. रमनवेस्टइंडीज1988
6निलेश कुलकर्णीश्रीलंका1997
7टीनू योहाननइंग्लैंड2001
8मानव सुथारअफगानिस्तान2026

दूसरे दिन मैच के हीरो रहे मानव सुथार

साथी स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर हर्ष दुबे से आगे चुने गए सुथार ने टीम मैनेजमेंट के भरोसे को सही साबित किया। मैच से पहले उन्हें सीनियर स्पिनर कुलदीप यादव से टेस्ट कैप नंबर 319 मिली और वह 2021 में अक्षर पटेल के डेब्यू के बाद भारत के पहले स्पेशलिस्ट स्पिन बॉलिंग टेस्ट डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए। दूसरे दिन वह मैच के हीरो रहे। उन्‍होंने 15.5 ओवर की अपनी गेंदबाजी में सिर्फ 21 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। इस दौरान उन्‍होंने सात ओवर मेडन भी फेंके।


Ind vs Afg: शुभमन गिल ने टेस्‍ट क्रिकेट में रचा इतिहास, संगकारा और स्‍टीव स्मिथ जैसे कप्‍तानों को छोड़ा पीछे

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Published on:

07 Jun 2026 05:28 pm

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