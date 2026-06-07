Manav Suthar ने खत्म किया 25 साल का सूखा, टेस्ट करियर के पहले ओवर में विकेट लेकर इतिहास रचा

Manav Suthar creates history: अफगानिस्‍तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ के पीसीए स्‍टेडियम में खेले जा रहे एकमात्र टेस्‍ट भारत काफी मजबूत स्थिति में है। दूसरे दिन का खेल खत्‍म होने तक अफगानिस्‍तान की टीम महज 113 के स्‍कोर पर अपने पांच विकेट गंवा चुकी है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी 564/8 पर घोषित की थी। इस तरह अफगानी टीम अभी भी 451 रन पीछे है। इस मुकाबले में भारत के लिए डेब्‍यू कर रहे मानव सुथार ने कमाल का प्रदर्शन किया है। उन्‍होंने जहां बल्‍ले से 28 रनों की पारी खेली तो वहीं गेंद संभालते ही युवा लेफ्ट आर्म स्पिनर ने पहले ही ओवर में विकेट निकालकर इतिहास रच दिया।