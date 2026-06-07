Manav Suthar ने खत्म किया 25 साल का सूखा, टेस्ट करियर के पहले ओवर में विकेट लेकर इतिहास रचा

मानव सुथार के पहले विकेट का जश्न मनाती टीम इंडिया। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Manav Suthar creates history: अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ के पीसीए स्टेडियम में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट भारत काफी मजबूत स्थिति में है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अफगानिस्तान की टीम महज 113 के स्कोर पर अपने पांच विकेट गंवा चुकी है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी 564/8 पर घोषित की थी। इस तरह अफगानी टीम अभी भी 451 रन पीछे है। इस मुकाबले में भारत के लिए डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने कमाल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने जहां बल्ले से 28 रनों की पारी खेली तो वहीं गेंद संभालते ही युवा लेफ्ट आर्म स्पिनर ने पहले ही ओवर में विकेट निकालकर इतिहास रच दिया।
कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे दिन चाय से ठीक पहले मानव सुथार को गेंद थमाई और डेब्यू करने वाले इस 23 साल के खिलाड़ी ने अपनी छाप छोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगाया। अपने टेस्ट करियर की चौथी गेंद पर सुथार ने स्ट्राइक किया। अब्दुल मलिक ने स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन वह टॉप एज लेते हुए मोहम्मद सिराज के हाथों में चली गई।
इस विकेट के बाद खुशी का जश्न मनाया गया, क्योंकि सुथार ने अपना पहला टेस्ट विकेट लिया। टीम के साथी गले मिलने और हाई-फाइव करने के लिए दौड़े, जबकि स्पिनर ने एक ऐसे पल का आनंद लिया, जिसे वह हमेशा याद रखेंगे। यह कामयाबी सिर्फ यादगार ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक भी है।
अपने टेस्ट करियर के पहले ही ओवर में विकेट लेकर सुथार अपने डेब्यू टेस्ट मैच के पहले ओवर में विकेट लेने वाले सिर्फ आठवें भारतीय क्रिकेटर बन गए। खास बात यह है कि वह उस लिस्ट में शामिल हो गए, जो लगभग आठ दशक पुरानी है और जिसमें भारतीय क्रिकेट इतिहास के सिर्फ सात और नाम शामिल हैं।
|क्रम
|खिलाड़ी
|विपक्षी टीम
|वर्ष
|1
|मोंटू बनर्जी
|वेस्टइंडीज
|1948
|2
|मनोहर हार्डीकर
|वेस्टइंडीज
|1958
|3
|वामन कुमार
|पाकिस्तान
|1961
|4
|चेतन शर्मा
|पाकिस्तान
|1984
|5
|डब्ल्यू. वी. रमन
|वेस्टइंडीज
|1988
|6
|निलेश कुलकर्णी
|श्रीलंका
|1997
|7
|टीनू योहानन
|इंग्लैंड
|2001
|8
|मानव सुथार
|अफगानिस्तान
|2026
साथी स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर हर्ष दुबे से आगे चुने गए सुथार ने टीम मैनेजमेंट के भरोसे को सही साबित किया। मैच से पहले उन्हें सीनियर स्पिनर कुलदीप यादव से टेस्ट कैप नंबर 319 मिली और वह 2021 में अक्षर पटेल के डेब्यू के बाद भारत के पहले स्पेशलिस्ट स्पिन बॉलिंग टेस्ट डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए। दूसरे दिन वह मैच के हीरो रहे। उन्होंने 15.5 ओवर की अपनी गेंदबाजी में सिर्फ 21 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। इस दौरान उन्होंने सात ओवर मेडन भी फेंके।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग