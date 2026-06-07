‘बड़े भाई की तरह मुझसे बात की’, वैभव सूर्यवंशी ने किया विराट कोहली संग हुई बातचीत का खुलासा

कोहली के साथ अपनी बातचीत के बारे में बात करते हुए 15 साल के सूर्यवंशी ने कहा कि जब उन्हें पूर्व भारतीय कप्‍तान से बात करने का मौका मिला तो उनका सपना सच हो गया। राजस्थान रॉयल्स टीम मैनेजर रोमी भिंडर को दिए एक इंटरव्यू में सूर्यवंशी ने कहा कि मैं पहले आरसीबी का फैन था। असल में मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं। जब विराट भैया ने इस तरह मेरे कंधे पर हाथ रखा और जब वह मुझसे बात कर रहे थे, तो सच में ऐसा लगा जैसे कोई सपना सच हो गया हो।