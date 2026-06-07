Shubman Gill Test Record: भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ महाराजा यादविंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में जारी एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। टीम इंडिया ने दूसरे दिन लंच तक 6 विकेट के नुकसान पर 475 रन बना लिए हैं। इसी के साथ बतौर टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। कप्तान के तौर पर वह सबसे ज्‍यादा टेस्ट बैटिंग औसत (1000+ रन) वाले दुनिया के दूसरे बल्‍लेबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्‍होंने ऑस्‍ट्रेलियाई स्‍टार स्‍टीव स्मिथ, श्रीलंका के कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने के रिकॉर्ड को तोड़ा है।