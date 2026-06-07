भारतीय चयनकर्ताओं ने एक साथ काटा 2 कप्तानों का पत्ता, सूर्यकुमार के साथ ऋतुराज गायकवाड़ भी बाहर

Ruturaj Gaikwad Drop From T20 Squad: शनिवार को भारतीय चयनकर्ताओं के एक फैसले से क्रिकेट जगत में सनसनी मच गई। टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव को कप्तानी पद से हटा दिया गया और उनकी जगह श्रेयस अय्यर को कप्तानी सौंप दी गई। अजित अगरकर की अगुवाई में चयनकर्ताओं ने तीन दौरों के लिए टीम का ऐलान किया। पहला दौरा आयरलैंड का होगा, जहां भारतीय टीम 26 और 28 जून को दो टी20 मैच खेलेगी। इसके बाद भारतीय टीम इंग्लैंड रवाना होगी, जहां पांच टी20 मैच खेले जाएंगे। सितंबर की शुरुआत में भारतीय टीम जापान जाएगी, जहां उसे एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल डिफेंड करना है।