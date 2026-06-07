भारतीय चयनकर्ताओं ने एक साथ काटा 2 कप्तानों का पत्ता, सूर्यकुमार के साथ ऋतुराज गायकवाड़ भी बाहर

वर्ल्डकप की ट्रॉफी के साथ सूर्यकुमार यादव और टीम इंडिया (फोटो- IANS)
Ruturaj Gaikwad Drop From T20 Squad: शनिवार को भारतीय चयनकर्ताओं के एक फैसले से क्रिकेट जगत में सनसनी मच गई। टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव को कप्तानी पद से हटा दिया गया और उनकी जगह श्रेयस अय्यर को कप्तानी सौंप दी गई। अजित अगरकर की अगुवाई में चयनकर्ताओं ने तीन दौरों के लिए टीम का ऐलान किया। पहला दौरा आयरलैंड का होगा, जहां भारतीय टीम 26 और 28 जून को दो टी20 मैच खेलेगी। इसके बाद भारतीय टीम इंग्लैंड रवाना होगी, जहां पांच टी20 मैच खेले जाएंगे। सितंबर की शुरुआत में भारतीय टीम जापान जाएगी, जहां उसे एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल डिफेंड करना है।
2022 एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता था और तब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थे। इस बार ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में भी जगह नहीं मिली है। इस तरह चयनकर्ताओं ने न सिर्फ सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाया, बल्कि ऋतुराज गायकवाड़ का भी पत्ता साफ कर दिया। गायकवाड़ की कप्तानी में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन उन्हें इस बार टीम में जगह नहीं मिली।
हालांकि पिछली बार जो एशियन गेम्स के लिए टीम चुनी गई थी, उसमें ज्यादातर वे खिलाड़ी थे जो टीम इंडिया में जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार टीम इंडिया में वे खिलाड़ी शामिल हैं जो भारत को खिताब जिता सकते हैं और भारतीय टीम के लिए चैंपियन खिलाड़ी रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इस बार पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश भी मजबूत टीम भेजने की कोशिश करेंगे।
आपको बता दें कि पिछली बार एशियन गेम्स के लिए चुनी गई टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थे और टीम में यशस्वी जायसवाल, राहुल त्रिपाठी, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, रवि बिश्नोई, आवेश खान, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, शिवम मावी, शिवम दुबे और प्रभसिमरन सिंह शामिल थे। इसके अलावा वेंकटेश अय्यर, दीपक हुड्डा, साई सुदर्शन, यश ठाकुर और साई किशोर स्टैंडबाय खिलाड़ियों के तौर पर चुने गए थे।
इस बार जो एशियन गेम्स के लिए टीम चुनी गई है, उसमें ना प्रभसिमरन सिंह हैं, ना ऋतुराज गायकवाड़ और ना ही मुकेश कुमार। इसके अलावा जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, शाहबाज अहमद, आवेश खान, शिवम मावी, यशस्वी जायसवाल और राहुल त्रिपाठी भी टीम में शामिल नहीं हैं।
|क्रमांक
|खिलाड़ी
|भूमिका
|1
|श्रेयस अय्यर
|कप्तान
|2
|तिलक वर्मा
|उपकप्तान
|3
|रवि बिश्नोई
|गेंदबाज
|4
|अभिषेक शर्मा
|ऑलराउंडर
|5
|नितीश कुमार रेड्डी
|ऑलराउंडर
|6
|जसप्रीत बुमराह
|तेज गेंदबाज
|7
|संजू सैमसन
|विकेटकीपर
|8
|अक्षर पटेल
|ऑलराउंडर
|9
|हर्षित राणा
|तेज गेंदबाज
|10
|ईशान किशन
|विकेटकीपर
|11
|वॉशिंगटन सुंदर
|ऑलराउंडर
|12
|अर्शदीप सिंह
|तेज गेंदबाज
|13
|शिवम दुबे
|ऑलराउंडर
|14
|वरुण चक्रवर्ती
|स्पिन गेंदबाज
|15
|वैभव सूर्यवंशी
|बल्लेबाज
|क्रमांक
|खिलाड़ी
|भूमिका
|1
|ऋतुराज गायकवाड़
|कप्तान
|2
|यशस्वी जायसवाल
|बल्लेबाज
|3
|राहुल त्रिपाठी
|बल्लेबाज
|4
|तिलक वर्मा
|बल्लेबाज
|5
|रिंकू सिंह
|बल्लेबाज
|6
|जितेश शर्मा
|विकेटकीपर
|7
|वॉशिंगटन सुंदर
|ऑलराउंडर
|8
|शाहबाज अहमद
|ऑलराउंडर
|9
|रवि बिश्नोई
|स्पिन गेंदबाज
|10
|आवेश खान
|तेज गेंदबाज
|11
|अर्शदीप सिंह
|तेज गेंदबाज
|12
|मुकेश कुमार
|तेज गेंदबाज
|13
|शिवम मावी
|तेज गेंदबाज
|14
|शिवम दुबे
|ऑलराउंडर
|15
|प्रभसिमरन सिंह
|विकेटकीपर
|क्रमांक
|खिलाड़ी
|भूमिका
|1
|यश ठाकुर
|तेज गेंदबाज
|2
|साई किशोर
|स्पिन गेंदबाज
|3
|वेंकटेश अय्यर
|ऑलराउंडर
|4
|दीपक हुड्डा
|ऑलराउंडर
|5
|साई सुदर्शन
|बल्लेबाज
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