‘सूर्यकुमार यादव को ड्रॉप नहीं बल्कि आराम दिया गया है’, टीम इंडिया के पूर्व चयनकर्ता ने किया बड़ा दावा

Suryakumar Yadav Drop or Rested: भारतीय चयनकर्ताओं ने शनिवार को टी20 टीम का ऐलान किया। इस दौरान 2 टीम चुनी गई, जिसमें से एक टीम आयरलैंड और इंग्लैंड में टी20 सीरीज खेलेगी, जबकि दूसरी टीम एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल डिफेंड करने जाएगी। दोनों टीमों का कप्तान श्रेयस अय्यर को बनाया गया, जबकि सूर्यकुमार यादव को किसी भी टीम में जगह नहीं मिली। इसके बाद सोशल मीडिया और क्रिकेट जगत में सनसनी मच गई और कई पूर्व क्रिकेटरों ने सवाल उठाए कि वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान को कैसे बाहर किया जा सकता है।