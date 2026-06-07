टीम इंडिया के टी20 कप्तान बनते ही श्रेयस अय्यर ने मचाया गदर, सूर्यकुमार यादव की टीम को चटाई धूल

ट्रायम्फ नाइट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 147 रन बनाए, जिसमें सूर्यकुमार यादव ने सबसे ज्यादा 48 रन की पारी खेली। उन्होंने 24 गेंदों में तीन चौके और चार छक्के लगाए। जवाब में 149 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई फॉल्कंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही। किस्मत मनचंदानी और आदित्य तारे सस्ते में पवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बाद श्रेयस अय्यर ने एक छोर संभाले रखा और 36 गेंदों में 61 रन की पारी खेल मुंबई फॉल्कंस को जीत दिला दी। श्रेयस की पारी की बदौलत मुंबई फॉल्कंस ने 16.4 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया।