आपको कब पता चला कि आप टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर रहे हैं? इस पर उन्‍होंने कहा कि मुझे सुबह ही पता चला जब हम ग्राउंड पर पहुंचे। क्‍या आप तैयार थे? इस पर उन्‍होंने हां कहते हुए अपना सिर हिलाया। क्या आप हमें उन ताकतों के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? मानव ने कहा कि फोकस सिंपल था। विकेट से कुछ मदद मिल रही थी और मेरी ताकत बॉल को टर्न करवाना है। इसलिए मेरा मकसद था कि जितना हो सके उतना टर्न निकालूं, क्योंकि पिच से मदद मिल रही थी। साथ ही मैं अच्छे एरिया में बॉलिंग करते रहना चाहता था और लगातार सही लेंथ पर बॉलिंग करना चाहता था। मेरा पूरा फोकस यही था।