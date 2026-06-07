India vs Afghanistan Only Test: भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्‍ट न्‍यू चंडीगढ़ के पीसीए स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस टेस्ट के दूसरे दिन रविवार को भारतीय टीम ने 127 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाते हुए अपनी पहली पारी घोषित की। यह भारत की दूसरी टेस्‍ट पारी है, जब उसने 4.44 के रन रेट से 500+ का स्‍कोर बनाया है। इससे पहले टीम इंडिया इतनी बड़ी पारी इतनी तेज गति से श्रीलंका के खिलाफ 2009 में खेली थी। इस तरह उसने 17 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।