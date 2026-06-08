‘हमें उसके खिलाफ स्ट्रगल करना पड़ा’, मानव सुथार की दमदार गेंदबाजी के आगे अफगानी कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने डाले हथियार

India vs Afghanistan: अफगानिस्‍तान को न्‍यू चंडीगढ़ के पीसीए स्‍टेडियम में भारत के हाथों पारी और 300 रनों से बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। टीम इंडिया ने इस मैच की अपनी पहली पारी 564 रन बनाकर घोषित की, लेकिन अफगानी टीम अपनी पहली पारी में महज 152 रनों पर ढेर हो गई। 412 रनों की लीड के बोझ तले फॉलोऑन खेलने उतरी मेहमान टीम अपनी दूसरी पारी में 112 रन ही बना पाई। इस मैच के हीरो मानव सुथार रहे, जिन्‍होंने पहली पारी छह विकेट चटकाकर विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। खुद अफगानी कप्‍तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने भी माना कि हमें उनके खिलाफ काफी स्‍ट्रगल करना पड़ा।