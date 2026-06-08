Manav Suthar test record: भारत ने न्‍यू चंडीगढ़ के पीसीए स्टेडियम में जारी एकमात्र टेस्ट में अफगानिस्तान के खिलाफ बेहद मजबूत पकड़ बना ली है। भारत ने पहली पारी में 564 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में तीसरे दिन मेहमान टीम 113/5 के स्‍कोर से आगे खेलते हुए महज 152 रनों पर ढेर हो गई। अफगानी टीम को समेटने में राजस्‍थान के मानव सुथार ने अहम भूमिका निभाई है। उन्‍होंने अकेले ही छह विकेट अपने नाम किए हैं। इसके साथ ही उन्‍होंने आर अश्विन के 15 साल पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़कर इतिहास रच दिया है।