IND vs AFG: डेब्यू मैच में 6 विकेट लेकर चमकने वाले Manav Suthar की अनसुनी कहानी, IPL नहीं टेस्ट था लक्ष्य

Manav Suthar Test Debut: भारतीय क्रिकेट टीम को स्पिन गेंदबाजी में एक नया सितारा मिल गया है। न्यू मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में 23 साल के स्पिनर मानव सुथार ने कमाल कर दिया। उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही 33 रन देकर 6 विकेट चटकाए और भारत की जीत के हीरो बने। उनके इस शानदार प्रदर्शन के बाद हर कोई कह रहा है, 'इसके हाथ से जब गेंद निकलती है, तो उसमें जादू होता है।' यहां तक कि टीम के खिलाड़ी, कोच और कप्तान शुभमन गिल भी उनके हुनर के कायल हैं।