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IND vs AFG: अफगानिस्तान ने 12 में से तीन टेस्ट पारी के अंतर से हारे, भारत के खिलाफ टूटते -टूटते बचा लोएस्ट टोटल का रिकॉर्ड

Afghanistan Test Cricket Records: न्यू चंडीगढ़ के क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को एक पारी और 300 रनों की करारी शिकस्त दी। इस शर्मनाक हार के बाद आइए देखते हैं टेस्ट क्रिकेट में अफगानिस्तान का प्रदर्शन और उनके सबसे बड़े और छोटे स्कोर्स के पूरे आंकड़े।

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भारत

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Anshika Verma

Jun 08, 2026

India vs Afghanistan Test 2026, Afghanistan Lowest Score in Test, Mullanpur Cricket Stadium, Manav Suthar 6 Wickets,

भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट मैच (Photo - IANS)

Afghanistan Test Cricket Records: न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (मुल्लांपुर) में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को एक पारी और 300 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया है। इस मैच में अफगानिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बेबस नजर आई। साल 2017 में टेस्ट स्टेटस मिलने के बाद से अफगानिस्तान ने कुल 12 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्हें 4 में जीत, 7 में हार और 1 मैच ड्रा का सामना करना पड़ा है। इस हार के बाद सवाल उठ रहे हैं कि अफगानिस्तान की टीम टेस्ट क्रिकेट में कहां खड़ी है। आइए देखते हैं उनके टेस्ट इतिहास के उतार-चढ़ाव भरे आंकड़े।

भारत के खिलाफ मिली करियर की सबसे बड़ी शिकस्त

इस मुकाबले में भारत ने पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित की थी, जिसमें शुभमन गिल (126) और केएल राहुल (100) ने शानदार शतक लगाए। इसके जवाब में अफगानिस्तान की पहली पारी सिर्फ 152 रनों पर सिमट गई, जिसमें डेब्यू कर रहे भारत के मानव सुथार ने 6 विकेट चटकाए। फॉलोऑन खेलने उतरी अफगानिस्तान की दूसरी पारी का हाल और बुरा रहा और पूरी टीम महज 112 रनों पर ढेर हो गई। दूसरी पारी में भारत के वाशिंगटन सुंदर ने 4 और कुलदीप यादव ने 3 विकेट झटके। मोहम्मद सिराज और मानव सुथार ने एक-एक विकेट चटकाया।

टेस्ट क्रिकेट में अफगानिस्तान की पारी से हार

अफगानिस्तान को अपने टेस्ट इतिहास में अब तक 3 बार पारी से हार (Innings Defeat) का सामना करना पड़ा है, जिसमें दो बार भारत ने और एक बार जिम्बाब्वे ने उन्हें रौंदा है:

अफगानिस्तान के टॉप-5 हाईएस्ट और लोवेस्ट टेस्ट स्कोर्स

अफगानिस्तान ने जहां एक तरफ जिम्बाब्वे के खिलाफ रनों का पहाड़ खड़ा किया है, वहीं भारत जैसी बड़ी टीमों के सामने वह सबसे कम स्कोर (न्यूनतम) स्कोर पर भी आउट हुई है। यहां उनके टॉप-5 सबसे बड़े और सबसे छोटे स्कोर्स की सूची दी गई है।

नंबरसबसे बड़े टेस्ट स्कोर्स (Highest Totals)सबसे छोटे टेस्ट स्कोर्स (Lowest Totals)
1699 बनाम जिम्बाब्वे (बुलावायो, 2024)103 बनाम भारत (बेंगलुरु, 2018)
2545/4d बनाम जिम्बाब्वे (अबू धाबी, 2021)109 बनाम भारत (बेंगलुरु, 2018)
3363 बनाम जिम्बाब्वे (बुलावायो, 2025)112 बनाम भारत (मुल्लांपुर, 2026)
4342 बनाम बांग्लादेश (चटगाँव, 2019)115 बनाम बांग्लादेश (मीरपुर, 2023)
5314 बनाम आयरलैंड (देहरादून, 2019)120 बनाम वेस्टइंडीज (लखनऊ, 2019)

इन आंकड़ों से साफ है कि अफगानिस्तान के लिए जिम्बाब्वे और आयरलैंड जैसी टीमों के खिलाफ प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन भारत जैसी मजबूत टीम के सामने उनकी बल्लेबाजी की कमजोरी बार-बार खुलकर सामने आ जाती है।

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Published on:

08 Jun 2026 04:46 pm

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