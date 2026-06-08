IND vs AFG: अफगानिस्तान ने 12 में से तीन टेस्ट पारी के अंतर से हारे, भारत के खिलाफ टूटते -टूटते बचा लोएस्ट टोटल का रिकॉर्ड

Afghanistan Test Cricket Records: न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (मुल्लांपुर) में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को एक पारी और 300 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया है। इस मैच में अफगानिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बेबस नजर आई। साल 2017 में टेस्ट स्टेटस मिलने के बाद से अफगानिस्तान ने कुल 12 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्हें 4 में जीत, 7 में हार और 1 मैच ड्रा का सामना करना पड़ा है। इस हार के बाद सवाल उठ रहे हैं कि अफगानिस्तान की टीम टेस्ट क्रिकेट में कहां खड़ी है। आइए देखते हैं उनके टेस्ट इतिहास के उतार-चढ़ाव भरे आंकड़े।