मानव सुथार ने बदल दिया भारतीय टेस्ट इतिहास, 21वीं सदी में ऐसा करने वाले बने सिर्फ दूसरे गेंदबाज

आपको बता दें कि टीम इंडिया के पूर्व लेग स्पिनर नरेंद्र हिरवानी ने अपने पहले ही टेस्ट में सनसनी मचा दी थी। उन्होंने पहले पारी में 8 विकेट चटकाए थे और दूसरी पारी में इतने विकेट चटकाए। डेब्यू टेस्ट में 16 विकेट लेने वाले वह भारत के आज भी पहले गेंदबाज हैं। हालांकि 1972 में ऑस्ट्रेलिया के बॉब मैसी ने डेब्यू टेस्ट में 16 विकेट हासिल किया था। डेब्यू टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी नरेंद्र हिरवानी और बॉब मैसी के नाम दर्ज है।