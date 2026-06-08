मानव सुथार ने बदल दिया भारतीय टेस्ट इतिहास, 21वीं सदी में ऐसा करने वाले बने सिर्फ दूसरे गेंदबाज

मानव सुथार ने रचा इतिहास (फोटो- IANS)
Manav Suthar in IND vs AFG One Off Test: न्यू चंडीगढ़ के पीसीए स्टेडियम में खेले जा रहे भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच इकलौते टेस्ट में मानव सुथार ने इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में 6 विकेट चटकाए और ऐसा करने वाले वह 21वीं सदी के सिर्फ दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए। मानव ने पहली पारी में 33 रन देकर 6 विकेट हासलि किए।
अफगानिस्तान के खिलाफ सुथार ने पहली पारी में सबसे पहले अब्दुल मलिक को अपना शिकार बनाया। इसके बाद उन्होंने रहमानुल्लाह गुरबाज, अफसर जजई, शराफुद्दीन अशरफ और रहमत शाह को आउट कर फाइव विकेट हॉल लेकर इतिहास रच दिया। वह डेब्यू टेस्ट में फाइव विकेट हॉल लेने वाले भारतीय टेस्ट इतिहास के दसवें गेंदबाद बन गए। मानव सुथान यहीं नहीं रुके। उन्होंने मोहम्मद समील साफी को आउट कर छठा विकेट हासिल किया और 21वीं सदी में डेब्यू पारी में 5 से ज्यादा विकेट हासिल करने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए।
|क्रमांक
|खिलाड़ी
|डेब्यू वर्ष
|1
|मोहम्मद निसार
|1932
|2
|वामन कुमार
|1961
|3
|सैयद आबिद अली
|1967
|4
|दिलीप दोशी
|1979
|5
|नरेंद्र हिरवानी
|1988
|6
|अमित मिश्रा
|2008
|7
|रविचंद्रन अश्विन
|2011
|8
|मोहम्मद शमी
|2013
|9
|अक्षर पटेल
|2021
|10
|मानव सुथार
|2026
आपको बता दें कि टीम इंडिया के पूर्व लेग स्पिनर नरेंद्र हिरवानी ने अपने पहले ही टेस्ट में सनसनी मचा दी थी। उन्होंने पहले पारी में 8 विकेट चटकाए थे और दूसरी पारी में इतने विकेट चटकाए। डेब्यू टेस्ट में 16 विकेट लेने वाले वह भारत के आज भी पहले गेंदबाज हैं। हालांकि 1972 में ऑस्ट्रेलिया के बॉब मैसी ने डेब्यू टेस्ट में 16 विकेट हासिल किया था। डेब्यू टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी नरेंद्र हिरवानी और बॉब मैसी के नाम दर्ज है।
वह भारत के लिए 21वीं सदी टेस्ट डेब्यू की पहली पारी में 5 विकेट हॉल लेने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज हैं। उनसे पहले साल 2008 में अमित मिश्रा ने यह कारनामा किया था, जहां उन्होंने पीसीए स्टेडियम में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट हासिल किए थे। टीम इंडिया ने वह मैच 320 रन से जीत लिया था। वह 21वीं सदी में डेब्यू करते हुए पहली पारी में 5 से ज्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी बन गए हैं।
|क्रमांक
|खिलाड़ी
|प्रदर्शन
|वर्ष
|1
|नरेंद्र हिरवानी
|8/61
|1988
|2
|मानव सुथार
|6/33
|2026
|3
|सैयद अली
|6/55
|1967
|4
|दिलीप दोशी
|6/103
|1979
|5
|मोहम्मद निसार
|5/93
|1932
|6
|अमित मिश्रा
|5/71
|2008
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