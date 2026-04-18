DC के स्पिनर्स ने कसा RCB पर शिकंजा, फिल साल्ट की तूफानी पारी के बावजूद नहीं छू पाई 180 का आंकड़ा

दिल्ली के लिए कप्तान अक्षर पटेल ने सबसे किफायती गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 2 विकेट झटके। कुलदीप यादव और लुंगी एन्गिडी ने भी 2-2 विकेट हासिल किए। कुलदीप ने 4 ओवर में 32 रन दिए, जबकि एन्गिडी ने 39 रन खर्च किए। मुकेश कुमार ने 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट लिया। टी. नटराजन और मोहम्मद नबी को कोई सफलता नहीं मिली। नबी ने 3 ओवर में 36 रन दिए।