18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

DC के स्पिनर्स ने कसा RCB पर शिकंजा, फिल साल्ट की तूफानी पारी के बावजूद नहीं छू पाई 180 का आंकड़ा

Phil Salt Fifty vs Delhi Capitals: RCB के सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 38 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 63 रन की पारी खेली

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Apr 18, 2026

IPL 2026 RCB vs DC

आरसीबी बनाम डीसी (फोटो- IANS)

IPL 2026, RCB vs DC Update: आईपीएल 2026 का 26वां मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) का सामना दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) से हो रहा है। बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 175 रन बनाए हैं। अब दिल्ली कैपिटल्स को मैच जीतने के लिए 176 रन का लक्ष्य मिला है।

ओपनर्स ने जोड़े 52 रन

इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। बेंगलुरु की टीम इस मैच में ग्रीन जर्सी पहनकर मैदान पर उतरी। विराट कोहली और फिल सॉल्ट ने पारी की शुरुआत की और पहले 5 ओवर में टीम को 52 रन तक पहुंचा दिया। हालांकि, छठे ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली 19 रन बनाकर आउट हो गए।

साल्ट ने जड़ा शानदार अर्धशतक

इसके बाद देवदत्त पडिक्कल 18 रन बनाकर अक्षर पटेल का शिकार बने। मुकेश कुमार ने कप्तान रजत पाटीदार को पवेलियन भेजा, जबकि अक्षर पटेल ने टिम डेविड को 26 रन पर आउट किया। उधर कुलदीप यादव ने अर्धशतक जमाने वाले फिल सॉल्ट को 63 रन पर आउट किया। सॉल्ट ने 38 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 63 रन बनाए।

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खतरनाक होते दिख रहे फिल साल्ट (Phil Salt) की पारी पर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने जैसे ही ब्रेक लगाया, बाकी बल्लेबाज भी लगातार अंतराल में आउट होते गए। जितेश शर्मा 14 रन, रोमारियो शेफर्ड 1 रन और क्रुणाल पंड्या 12 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए।

दिल्ली के लिए कप्तान अक्षर पटेल ने सबसे किफायती गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 2 विकेट झटके। कुलदीप यादव और लुंगी एन्गिडी ने भी 2-2 विकेट हासिल किए। कुलदीप ने 4 ओवर में 32 रन दिए, जबकि एन्गिडी ने 39 रन खर्च किए। मुकेश कुमार ने 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट लिया। टी. नटराजन और मोहम्मद नबी को कोई सफलता नहीं मिली। नबी ने 3 ओवर में 36 रन दिए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Updated on:

18 Apr 2026 05:35 pm

Published on:

18 Apr 2026 05:34 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / DC के स्पिनर्स ने कसा RCB पर शिकंजा, फिल साल्ट की तूफानी पारी के बावजूद नहीं छू पाई 180 का आंकड़ा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ टिम डेविड ने छोटी पारी से किया बड़ा कारनामा, तोड़ डाला वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड

RCB Tim David Creates History
क्रिकेट

देश के लिए खेलना छोड़ा तो बिगड़ गई लय, IPL में अब तक फुस साबित हो रहे हैं ये 3 बड़े दिग्गज खिलाड़ी!

निकोलस पूरन आईपीएल 2026 फॉर्म ,Nicholas Pooran IPL 2026 form, ट्रेंट बोल्ट पावरप्ले रिकॉर्ड ,Trent Boult Powerplay wickets, हेनरिक क्लासेन स्ट्राइक रेट ,Heinrich Klaasen slow batting, क्विंटन डिकॉक वापसी ,Quinton de Kock retirement u-turn, इंटरनेशनल क्रिकेट बनाम टी20 लीग ,International cricket vs T20 leagues, IPL 2026 Latest Cricket News in Hindi
क्रिकेट

PBKS को जीत की पटरी से उतारने के इरादे से उतरेगी LSG, जानें दोनों टीमों में से किसका पलड़ा भारी

punjab kings
क्रिकेट

जसप्रीत बुमराह के फ्लॉप होने की वजह हार्दिक पंड्या? मुंबई इंडियंस के पूर्व दिग्गज ने बताया कहां हो रही है चूक

IPL 2026 Mumbai Indians News, Jasprit Bumrah Wicketless, Mahela Jayawardene on Hardik Pandya, Rohit Sharma Injury Update, MI vs PBKS 2026, Hardik Pandya Captaincy Defend, Cricket Hindi News.
क्रिकेट

विराट कोहली ने जर्मन मॉडल की फोटो की लाइक! मॉडल बोली- ‘मैं उनकी फैन हूं, पर ये बात इतनी बड़ी कैसे बन गई?’

virat kohli liked german model lizlaj photo controversy hindi
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.