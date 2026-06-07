7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Women T20 World Cup 2026: सिर्फ हरमनप्रीत कौर ने टी20 वर्ल्ड कप में बनाए हैं 1000 रन, ये हैं सर्वाधिक रन बनाने वालीं 5 भारतीय खिलाड़ी

कौर ने अब तक 39 टी20 वर्ल्ड कप मैच खेले हैं, जिसमें 25.03 की औसत के साथ 726 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 4 अर्धशतक निकले। कौर इस लिस्ट में संयुक्त रूप से 'नंबर-1' पायदान पर हैं। उनके पास इस विश्व कप में 1,000 रन का आंकड़ा छूने का शानदार मौका होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jun 07, 2026

Smriti Mandhana and Harmanpreet Kaur

हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना (फोटो- IANS)

Women T20 World Cup 2026: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में अब तक 9 संस्करण खेले जा चुके हैं। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने सर्वाधिक 6 ट्रॉफी अपने नाम कीं, जबकि इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड ने 1-1 बार खिताब जीता। आइए, टी20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाली 5 भारतीय महिला खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।

हरमनप्रीत कौर: भारतीय कप्तान ने वर्ल्ड कप के साथ अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक हरमनप्रीत टी20 वर्ल्ड कप के सभी संस्करणों में भारतीय टीम का प्रमुख हिस्सा रही हैं। कौर ने अब तक 39 टी20 वर्ल्ड कप मैच खेले हैं, जिसमें 25.03 की औसत के साथ 726 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 4 अर्धशतक निकले। कौर इस लिस्ट में संयुक्त रूप से 'नंबर-1' पायदान पर हैं। उनके पास इस विश्व कप में 1,000 रन का आंकड़ा छूने का शानदार मौका होगा।

मिताली राज: हरमनप्रीत कौर की बराबरी पर मिताली राज हैं, जिन्होंने 24 मुकाबलों में 40.33 की औसत के साथ 726 रन बनाए हैं। इस दौरान मिताली के बल्ले से 5 अर्धशतक भी निकले। मिताली ने टी20 वर्ल्ड कप में 1 छक्का और 79 चौके लगाए हैं।

स्मृति मंधाना: साल 2014 से अब तक इस दिग्गज महिला बल्लेबाज ने 25 टी20 वर्ल्ड कप मैच खेले हैं, जिसमें 21.83 की औसत के साथ 524 रन बनाए। इस दौरान मंधाना ने 4 अर्धशतकीय पारियां भी खेलीं। वर्ल्ड कप में मंधाना 11 छक्के और 65 चौके लगा चुकी हैं।

जेमिमा रोड्रिगेज: दाएं हाथ की बल्लेबाज ने साल 2018 से 2024 के बीच टी20 वर्ल्ड कप के 19 मुकाबलों में अब तक 23.94 की औसत के साथ 407 रन बनाए हैं। इस दौरान रोड्रिगेज के बल्ले से 4 शतक निकले।

पूनम राउत: साल 2009 से 2014 के बीच इस खिलाड़ी ने 15 मुकाबलों में 31.25 की औसत के साथ 375 रन बनाए हैं। इस दौरान 3 अर्धशतकीय पारियां भी शामिल रहीं।

Women T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाली 5 खिलाड़ी, हरमनप्रीत भी लिस्ट में शामिल

ये भी पढ़ें
ICC Women's T20 World Cup 2026 Full Schedule

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Jun 2026 04:42 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Women T20 World Cup 2026: सिर्फ हरमनप्रीत कौर ने टी20 वर्ल्ड कप में बनाए हैं 1000 रन, ये हैं सर्वाधिक रन बनाने वालीं 5 भारतीय खिलाड़ी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘अंपायर उनके पक्ष में फैसले देते हैं’, पाकिस्तानी ऑलराउंडर खुशदिल शाह ने भारत पर लगाए ‘बेईमानी’ के आरोप

India vs Pakistan
क्रिकेट

भारतीय बल्‍लेबाजों ने अफगानी गेंदबाजों का मार-मारकर किया बुरा हाल, 17 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की

India vs Afghanistan
क्रिकेट

Women T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाली 5 खिलाड़ी, हरमनप्रीत भी लिस्ट में शामिल

ICC Women's T20 World Cup 2026 Full Schedule
क्रिकेट

कप्तानी से हटाये जाने के बाद गरजा सूर्यकुमार यादव का बल्ला, श्रेयस अय्यर की टीम के खिलाफ 200 के स्ट्राइक रेट से ठोके 48 रन

Suryakumar Yadav
क्रिकेट

IND vs AFG: 564 रन बनाकर टीम इंडिया ने घोषित की पहली पारी, केएल राहुल और शुभमन गिल ने जड़े शतक

IND vs AFG One Off Test
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.