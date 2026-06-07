7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs AFG Day 2 Stumps: मात्र 113 पर अफगानिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौटी, डेब्यू मैच में मानव सुथार ने झटके 3 विकेट

भारत ने दूसरे दिन अपनी पहली पारी आठ विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित की। जवाब में अफगानिस्तान ने पहली पारी में दिन का खेल समाप्त होने तक पांच विकेट पर 113 रन बना लिए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jun 07, 2026

IND vs AFG

भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा है (photo - IANS)

India vs Afghanistan, One-off Test, Day 2 Stumps: भारत और अफगानिस्तान के बीच मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। दूसरे दिन भी भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला।

भारतीय गेंदबाजों का जोरदार प्रदर्शन

भारत ने दूसरे दिन अपनी पहली पारी आठ विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित की। जवाब में अफगानिस्तान ने पहली पारी में दिन का खेल समाप्त होने तक पांच विकेट पर 113 रन बना लिए हैं। मानव सुथार ने डेब्यू मुकाबले में तीन विकेट लिए जबकि प्रसिद्ध कृष्णा को दो विकेट मिले। फिलहाल रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं।

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 41 रन जुटाए। जायसवाल 32 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद केएल राहुल ने साईं सुदर्शन के साथ दूसरे विकेट के लिए 139 रन की साझेदारी की। सुदर्शन 13 चौकों के साथ 81 रन बनाकर आउट हुए। यहां से कप्तान गिल ने केएल राहुल के साथ तीसरे विकेट के लिए 67 रन जुटाकर टीम को 247 के स्कोर तक पहुंचा दिया।

केएल राहुल और गिल का शतक

केएल राहुल 11 चौकों के साथ 100 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद गिल ने ऋषभ पंत के साथ चौथे विकेट के लिए 169 रन की साझेदारी करते हुए टीम इंडिया को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। गिल 177 गेंदों में 16 बाउंड्री के साथ 126 रन बनाकर आउट हुए, जबकि पंत ने 3 छक्कों और 6 चौकों के साथ 81 रन की पारी खेली। इनके अलावा, वॉशिंगटन सुंदर 52 रन बनाकर नाबाद रहे। विपक्षी खेमे से मोहम्मद सलीम सैफी ने 27 ओवरों में 140 रन देकर 6 विकेट हासिल किए, जबकि जियाउर रहमान और हशमतुल्लाह शाहिदी ने 1-1 विकेट हासिल किया।

इसके जवाब में अफगानिस्तान ने दूसरे दिन की समाप्ति तक 39.5 ओवरों में 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए हैं। इस टीम को महज 28 के स्कोर पर अब्दुल मलिक के रूप में पहला झटका लगा। अब्दुल टीम के खाते में सिर्फ 16 रन ही जोड़ सके। इसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज ने सेदिकुल्लाह अटल (17) के साथ 12 रन और रहमान शाह के साथ 22 रन की साझेदारी की। गुरबाज 40 गेंदों में 1 छक्के और 1 चौके के साथ 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

इसके बाद रहमत शाह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी के साथ चौथे विकेट के लिए 36 रन जोड़े और पांचवें विकेट के लिए अफसर जजई (3) के साथ 15 रन जुटाए। दिन की समाप्ति तक रहमत शाह 81 गेंदों का सामना करते हुए 1 छक्के और 6 चौकों के साथ नाबाद 43 रन बना चुके हैं। भारत की तरफ से डेब्यूटेंट मानव सुथार 15.5 ओवरों में महज 21 रन देकर 3 विकेट हासिल कर चुके हैं, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 शिकार किए हैं।

IND vs AFG: केएल राहुल के बाद कप्तान गिल का शतक, पहले दिन टीम इंडिया का दबदबा

ये भी पढ़ें
IND vs AFG

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Jun 2026 05:44 pm

Published on:

07 Jun 2026 05:13 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AFG Day 2 Stumps: मात्र 113 पर अफगानिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौटी, डेब्यू मैच में मानव सुथार ने झटके 3 विकेट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Manav Suthar ने खत्म किया 25 साल का सूखा, टेस्ट करियर के पहले ओवर में विकेट लेकर इतिहास रचा

Manav Suthar creates history
क्रिकेट

Women T20 World Cup 2026: सिर्फ हरमनप्रीत कौर ने टी20 वर्ल्ड कप में बनाए हैं 1000 रन, ये हैं सर्वाधिक रन बनाने वालीं 5 भारतीय खिलाड़ी

Smriti Mandhana and Harmanpreet Kaur
क्रिकेट

‘अंपायर उनके पक्ष में फैसले देते हैं’, पाकिस्तानी ऑलराउंडर खुशदिल शाह ने भारत पर लगाए ‘बेईमानी’ के आरोप

India vs Pakistan
क्रिकेट

भारतीय बल्‍लेबाजों ने अफगानी गेंदबाजों का मार-मारकर किया बुरा हाल, 17 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की

India vs Afghanistan
क्रिकेट

Women T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाली 5 खिलाड़ी, हरमनप्रीत भी लिस्ट में शामिल

ICC Women's T20 World Cup 2026 Full Schedule
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.