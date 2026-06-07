‘अंपायर उनके पक्ष में फैसले देते हैं’, पाकिस्तानी ऑलराउंडर खुशदिल शाह ने भारत पर लगाए ‘बेईमानी’ के आरोप

India vs Pakistan: पाकिस्तानी ऑलराउंडर खुशदिल शाह ने दावा किया है कि भारत-पाकिस्तान मुकाबलों के दौरान अंपायरिंग और मैच से जुड़े फैसलों से भारत को अक्सर फायदा होता है। टीम मेट अब्बास अफरीदी के साथ एआरवाई पॉडकास्ट पर बात करते हुए खुशदिल ने भारत-पाकिस्तान मुकाबलों के दौरान होने वाले दबाव और भावनाओं को लेकर खुलकर बात की। खेल के खास पहलुओं में कथित भेदभाव के बारे में उनकी बातों ने सोशल मीडिया पर तुरंत ध्यान खींचा।