‘अंपायर उनके पक्ष में फैसले देते हैं’, पाकिस्तानी ऑलराउंडर खुशदिल शाह ने भारत पर लगाए ‘बेईमानी’ के आरोप

पाकिस्तानी क्रिकेटर खुशदिल शाह और नसीम शाह। (फोटो सोर्स: एक्स@/lone_struggler)
India vs Pakistan: पाकिस्तानी ऑलराउंडर खुशदिल शाह ने दावा किया है कि भारत-पाकिस्तान मुकाबलों के दौरान अंपायरिंग और मैच से जुड़े फैसलों से भारत को अक्सर फायदा होता है। टीम मेट अब्बास अफरीदी के साथ एआरवाई पॉडकास्ट पर बात करते हुए खुशदिल ने भारत-पाकिस्तान मुकाबलों के दौरान होने वाले दबाव और भावनाओं को लेकर खुलकर बात की। खेल के खास पहलुओं में कथित भेदभाव के बारे में उनकी बातों ने सोशल मीडिया पर तुरंत ध्यान खींचा।
खुशदिल के अनुसार, भारत के खिलाफ मैचों में एक अलग तरह का जोश होता है, लेकिन उनका मानना है कि उन मुकाबलों के दौरान कई फैक्टर भारत के पक्ष में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ मैचों में कुछ एक्स्ट्रा भावनाएं होती हैं और फिर दबाव थोड़ा कम हो जाता है। जब हम खेलते थे, तो हम उन्हें हरा भी देते थे।
उन्होंने दावा किया कि मैदान पर और मैदान के बाहर दोनों जगह फैसले अक्सर भारतीय टीम को फायदा पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि मैच के दौरान चीजें उनके पक्ष में जाती हैं। अंपायर के फैसले उनके पक्ष में जाते हैं। इतना ही नहीं ड्रेसिंग रूम के कुछ फैसले भी उनके पक्ष में होते हैं और मैच भी उनकी मर्जी से ही होते हैं।
इन आरोपों के बावजूद खुशदिल ने जोर देकर कहा कि भारत पर जीत पाकिस्तान के नजरिए से और भी ज्यादा संतोषजनक हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि चुनौतियां बहुत हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन सबके बावजूद जब पाकिस्तान जीतता है, तो यह खास तौर पर मजेदार होता है।
|क्रम
|तारीख
|टूर्नामेंट
|परिणाम
|1
|15 फरवरी 2026
|टी20 विश्व कप 2026
|भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराया (कोलंबो)
|2
|28 सितंबर 2025
|एशिया कप 2025 फाइनल
|भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया (दुबई)
|3
|21 सितंबर 2025
|एशिया कप 2025 सुपर फोर
|भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया (दुबई)
|4
|14 सितंबर 2025
|एशिया कप 2025 ग्रुप स्टेज
|भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया (दुबई)
|5
|23 फरवरी 2025
|आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025
|भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया (दुबई)
बता दें कि पाकिस्तान ने पिछली बार दुबई में हुए 2022 एशिया कप के सुपर फोर स्टेज में भारत को हराया था। तब से भारत ने पाकिस्तान टीम के खिलाफ लगातार छह मैच जीते हैं। वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने पिछली बार 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत को हराया था। तब से वे भारत से छह बार हारे हैं।
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