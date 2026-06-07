7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘अंपायर उनके पक्ष में फैसले देते हैं’, पाकिस्तानी ऑलराउंडर खुशदिल शाह ने भारत पर लगाए ‘बेईमानी’ के आरोप

India vs Pakistan: पाकिस्तान के ऑलराउंडर खुशदिल शाह ने एक पॉडकास्‍ट में भारत पर 'बेईमानी' के अरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि भारत-पाकिस्तान मुकाबलों में अंपायर उनके पक्ष में फैसले देते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jun 07, 2026

India vs Pakistan

पाकिस्‍तानी क्रिकेटर खुशदिल शाह और नसीम शाह। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/lone_struggler)

India vs Pakistan: पाकिस्तानी ऑलराउंडर खुशदिल शाह ने दावा किया है कि भारत-पाकिस्तान मुकाबलों के दौरान अंपायरिंग और मैच से जुड़े फैसलों से भारत को अक्सर फायदा होता है। टीम मेट अब्बास अफरीदी के साथ एआरवाई पॉडकास्ट पर बात करते हुए खुशदिल ने भारत-पाकिस्तान मुकाबलों के दौरान होने वाले दबाव और भावनाओं को लेकर खुलकर बात की। खेल के खास पहलुओं में कथित भेदभाव के बारे में उनकी बातों ने सोशल मीडिया पर तुरंत ध्यान खींचा।

'मैच भी उनकी मर्जी से ही होते हैं'

खुशदिल के अनुसार, भारत के खिलाफ मैचों में एक अलग तरह का जोश होता है, लेकिन उनका मानना ​​है कि उन मुकाबलों के दौरान कई फैक्टर भारत के पक्ष में काम करते हैं। उन्‍होंने कहा कि भारत के खिलाफ मैचों में कुछ एक्स्ट्रा भावनाएं होती हैं और फिर दबाव थोड़ा कम हो जाता है। जब हम खेलते थे, तो हम उन्हें हरा भी देते थे।

उन्‍होंने दावा किया कि मैदान पर और मैदान के बाहर दोनों जगह फैसले अक्सर भारतीय टीम को फायदा पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि मैच के दौरान चीजें उनके पक्ष में जाती हैं। अंपायर के फैसले उनके पक्ष में जाते हैं। इतना ही नहीं ड्रेसिंग रूम के कुछ फैसले भी उनके पक्ष में होते हैं और मैच भी उनकी मर्जी से ही होते हैं।

इन आरोपों के बावजूद खुशदिल ने जोर देकर कहा कि भारत पर जीत पाकिस्तान के नजरिए से और भी ज्‍यादा संतोषजनक हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि चुनौतियां बहुत हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन सबके बावजूद जब पाकिस्तान जीतता है, तो यह खास तौर पर मजेदार होता है।

भारत बनाम पाकिस्तान: पिछले 5 मुकाबलों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

क्रमतारीखटूर्नामेंटपरिणाम
115 फरवरी 2026टी20 विश्व कप 2026भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराया (कोलंबो)
228 सितंबर 2025एशिया कप 2025 फाइनलभारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया (दुबई)
321 सितंबर 2025एशिया कप 2025 सुपर फोरभारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया (दुबई)
414 सितंबर 2025एशिया कप 2025 ग्रुप स्टेजभारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया (दुबई)
523 फरवरी 2025आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया (दुबई)

2022 एशिया कप में पाक ने दर्ज की थी आखिरी जीत

बता दें कि पाकिस्तान ने पिछली बार दुबई में हुए 2022 एशिया कप के सुपर फोर स्टेज में भारत को हराया था। तब से भारत ने पाकिस्‍तान टीम के खिलाफ लगातार छह मैच जीते हैं। वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने पिछली बार 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत को हराया था। तब से वे भारत से छह बार हारे हैं।

वैभव सूर्यवंशी के साथ उनके माता-पिता का भी सारा खर्च उठाएगा BCCI, टीम इंडिया में एंट्री के साथ बड़ा ऐलान

ये भी पढ़ें
Vaibhav Sooryavanshi Latest News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

07 Jun 2026 04:28 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘अंपायर उनके पक्ष में फैसले देते हैं’, पाकिस्तानी ऑलराउंडर खुशदिल शाह ने भारत पर लगाए ‘बेईमानी’ के आरोप

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women T20 World Cup 2026: सिर्फ हरमनप्रीत कौर ने टी20 वर्ल्ड कप में बनाए हैं 1000 रन, ये हैं सर्वाधिक रन बनाने वालीं 5 भारतीय खिलाड़ी

Smriti Mandhana and Harmanpreet Kaur
क्रिकेट

भारतीय बल्‍लेबाजों ने अफगानी गेंदबाजों का मार-मारकर किया बुरा हाल, 17 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की

India vs Afghanistan
क्रिकेट

Women T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाली 5 खिलाड़ी, हरमनप्रीत भी लिस्ट में शामिल

ICC Women's T20 World Cup 2026 Full Schedule
क्रिकेट

कप्तानी से हटाये जाने के बाद गरजा सूर्यकुमार यादव का बल्ला, श्रेयस अय्यर की टीम के खिलाफ 200 के स्ट्राइक रेट से ठोके 48 रन

Suryakumar Yadav
क्रिकेट

IND vs AFG: 564 रन बनाकर टीम इंडिया ने घोषित की पहली पारी, केएल राहुल और शुभमन गिल ने जड़े शतक

IND vs AFG One Off Test
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.