‘सिर्फ खेलना नहीं है, 10-20 साल तक हावी होना है’, टीम इंडिया कॉल-अप वैभव सूर्यवंशी का दिल जीत लेने वाला बयान

इस इंटरव्यू को खास बनाने वाली बात यह है कि वैभव सूर्यवंशी का फोकस रिकॉर्ड, अवॉर्ड या सेलेक्शन पर नहीं था। इसके बजाय, वह बार-बार एक ऐसा प्लेयर बनने की बात पर लौटते हैं, जिसकी मौजूदगी ही किसी मैच का रंग बदल दे। कई क्रिकेटरों के लिए लंबे समय तक जीना सपना होता है। सूर्यवंशी के लिए लंबे समय तक जीना सबसे कम उम्मीद लगती है। बड़ा मकसद यह है कि जब तक वह मैदान पर हैं, अपनी पीढ़ी के जाने-माने प्लेयर्स में से एक बने रहें।