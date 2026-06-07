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‘सिर्फ खेलना नहीं है, 10-20 साल तक हावी होना है’, टीम इंडिया कॉल-अप वैभव सूर्यवंशी का दिल जीत लेने वाला बयान

Vaibhav Sooryavanshi expresses his ambition: वैभव सूर्यवंशी आईपीएल अवॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स या सिर्फ इंडिया कॉल-अप से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि मेरा मकसद सिर्फ खेलना नहीं है, 10-20 साल तक हावी होना है।

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भारत

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lokesh verma

Jun 07, 2026

Vaibhav Sooryavanshi expresses his ambition

वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

Vaibhav Sooryavanshi expresses his ambition: वैभव सूर्यवंशी पहले ही वह सब हासिल कर चुके हैं, जिसके लिए ज्‍यादातर क्रिकेटर अपना पूरा करियर लगा देते हैं। उन्होंने आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए महज 15 साल की उम्र में इंडिया कॉल-अप हासिल किया और वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्‍यादा चर्चित युवा खिलाड़ियों में से एक बन गए। फिर भी राजस्थान रॉयल्स के इस युवा बल्‍लेबाज का मानना ​​है कि वह जो हासिल करना चाहते हैं, उसकी अभी शुरुआत है।

राजस्थान रॉयल्स के एक्‍स अकाउंट पोस्‍ट किए एक इंटरव्यू में सूर्यवंशी ने अपनी उस इच्छा के बारे में बताया, जो उन्हें प्रेरित करती है। उन्‍होंने यह भी साफ किया कि उनका लक्ष्य सिर्फ लंबे समय तक क्रिकेट खेलना नहीं है। वह सालों तक खेल पर राज करना चाहते हैं। अपने लॉन्ग-टर्म विजन के बारे में बात करते हुए सूर्यवंशी ने कहा कि वह हर मैच को एक ऐसे खिलाड़ी की सोच के साथ खेलना चाहते हैं, जो अपने दम पर गेम खत्म कर सके।

'जब लोग मैच देखें तो बोलें कि एक खिलाड़ी है...'

उन्‍होंने कहा कि मैं जब क्रिकेट खेलूं, अगले 20 साल तक, जितने दिन भी खेलूं, जब तक भगवान मुझे मौका दे, देश के लिए, किसी फ्रेंचाइजी के लिए, किसी भी टीम के लिए, इस तरीके से खेलूं कि जब लोग मैच देखें तो बोलें कि एक खिलाड़ी है, जो जब भी खेलता है तो वो अकेले ही मैच खत्म करता है।

यह बयान उस सोच को दिखाता है, जो पिछले कुछ महीनों में उनके क्रिकेट में तेजी से दिखने लगी है। चाहे वह पहली गेंद से दुनिया के कुछ बेहतरीन गेंदबाजों पर अटैक करना हो या आईपीएल सीजन में अल्ट्रा-एग्रेसिव स्कोरिंग रेट बनाए रखना हो, सूर्यवंशी लगातार ऐसी निडरता से खेले, जो उनकी उम्र के किसी खिलाड़ी में शायद ही कभी देखी गई हो।

सिर्फ खेलना नहीं है, 10-20 साल तक हावी होना है: सूर्यवंशी

बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने कहा कि हर दिन उनकी मेहनत के पीछे हावी होना ही उनका आखिरी मकसद है। वो डॉमिनेंस दिखना चाहिए, क्योंकि उसी चीज के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। सिर्फ ऐसा नहीं कि बस खेल खेला और खेल खत्म। ऐसा खेलना है कि सिर्फ खेलना नहीं है, 10-20 साल तक डॉमिनेट करना है और अच्छा क्रिकेट खेलना है।

इस इंटरव्यू को खास बनाने वाली बात यह है कि वैभव सूर्यवंशी का फोकस रिकॉर्ड, अवॉर्ड या सेलेक्शन पर नहीं था। इसके बजाय, वह बार-बार एक ऐसा प्लेयर बनने की बात पर लौटते हैं, जिसकी मौजूदगी ही किसी मैच का रंग बदल दे। कई क्रिकेटरों के लिए लंबे समय तक जीना सपना होता है। सूर्यवंशी के लिए लंबे समय तक जीना सबसे कम उम्मीद लगती है। बड़ा मकसद यह है कि जब तक वह मैदान पर हैं, अपनी पीढ़ी के जाने-माने प्लेयर्स में से एक बने रहें।

'मैं अपनी लाइफटाइम गेम को एन्जॉय करना चाहता हूं'

अपने आस-पास बढ़ती स्पॉटलाइट के बावजूद इस युवा ने कहा कि वह अब भी क्रिकेट को उसी नजरिए से देखते हैं, जिसने उन्हें पहली बार इस खेल की ओर खींचा था। उन्‍होंने कहा कि मैंने खेलना इसलिए शुरू किया, क्योंकि मैं एन्जॉय करना चाहता था। इसलिए, मैं अपनी लाइफटाइम गेम को एन्जॉय करना चाहता हूं और अच्छा खेलना चाहता हूं।

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Published on:

07 Jun 2026 01:20 pm

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