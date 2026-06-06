डेब्यू करते ही वैभव सूर्यवंशी रचेंगे इतिहास, मैदान पर उतरते ही टूटेगा सचिन तेंदुलकर-शेफाली वर्मा का रिकॉर्ड

Vaibhav Sooryavanshi surpasses Sachin Tendulkar: भारतीय क्रिकेट में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है, वह है 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी। इस बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज ने अब सीनियर भारतीय टीम के बेहद करीब पहुंचकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के साथ-साथ 2026 एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है। अगर वैभव इस सीरीज में डेब्यू करते हैं, तो वे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का सबसे युवा अंतरराष्ट्रीय डेब्यू का रिकॉर्ड तोड़कर नया इतिहास रच देंगे।