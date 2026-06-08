8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Women T20 World Cup 2026: जेमिमा रोड्रिग्स नहीं भारतीय टीम की इन पांच खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी निगाहें, क्या खत्म होगा खिताब का सूखा?

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला टीम इस बार टी20 विश्व कप की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। टीम की मजबूत तैयारी और खिलाड़ियों के फॉर्म को देखते हुए पहली बार खिताब जीतने का सपना साकार होने की पूरी उम्मीद है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jun 08, 2026

Indian Women Cricket Team

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Photo Credit- IANS)

Women T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 11 जून से इंग्लैंड की धरती पर टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय टीम को इस बार खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। आइए आपको उन पांच खिलाड़ियों के नाम बताते हैं, जिनके दमदार प्रदर्शन के बूते भारतीय टीम का पहली बार टी20 विश्व कप जीतने का सपना साकार हो सकता है।

स्मृति मंधाना: भारतीय टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना का प्रदर्शन इस विश्व कप में टीम के लिए काफी मायने रखेगा। मंधाना अगर टीम को अच्छी शुरुआत देने और बड़ी पारी खेलने में सफल रहीं, तो भारत का काम काफी हद तक आसान हो सकता है। मंधाना को इंग्लैंड में खेलना बेहद रास आता है। इंग्लैंड में उन्होंने अब तक खेली 19 पारियों में मंधाना ने 139 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 650 रन बनाए हैं। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में मंधाना इंग्लैंड में एक शतक और 5 अर्धशतक लगा चुकी हैं।

हरमनप्रीत कौर: भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी माने जाने वालीं हरमनप्रीत कौर से भी इस विश्व कप में दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। हमनप्रीत का यह आखिरी विश्व कप भी माना जा रहा है, ऐसे में वह अपने प्रदर्शन से छाप जरूर छोड़ना चाहेंगी। हरमनप्रीत ने इंग्लैंड में खेली 24 पारियों में 526 रन बनाए हैं।

शेफाली वर्मा: अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से किसी भी मैच का रुख पलटने का दमखम रखने वालीं शेफाली वर्मा इस टी20 विश्व कप में भारतीय टीम के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकती हैं। शेफाली को इंग्लैंड में बल्लेबाजी करने में आनंद आता है। उन्होंने यहां पर खेले 19 मुकाबलों में 139 के स्ट्राइक रेट से 431 रन बनाए हैं।

दीप्ति शर्मा: भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा लंबे समय से अहम रोल अदा कर रही हैं। वनडे वर्ल्ड कप में दीप्ति का प्रदर्शन बड़े मुकाबलों में लाजवाब रहा था। टी20 विश्व कप 2026 में भी दीप्ति से भारतीय टीम को शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

रेणुका सिंह: भारतीय टीम की स्टार तेज गेंदबाज रेणुका सिंह टी20 विश्व कप में गेंद से अहम भूमिका निभा सकती हैं। रेणुका का रिकॉर्ड क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में इंग्लैंड में खेलते हुए दमदार रहा है। इंग्लैंड में रेणुका ने अब तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान 12 विकेट चटकाए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस दौरान उनका इकोनॉमी सिर्फ 6.12 का रहा है।

IND vs AFG: भारत ने रचा इतिहास, अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हराया, डेब्यू टेस्ट में सुथार ने झटके 7 विकेट

ये भी पढ़ें
IND vs AFG Test

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Women's T20 World Cup 2026

Published on:

08 Jun 2026 05:45 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Women T20 World Cup 2026: जेमिमा रोड्रिग्स नहीं भारतीय टीम की इन पांच खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी निगाहें, क्या खत्म होगा खिताब का सूखा?

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी जीत, ताश के पत्तों की तरह सिर्फ 38 रन पर ढह गए अफगानिस्तान के 9 विकेट

Afghanistan lose 9 wickets for just 38 runs
क्रिकेट

IND vs AFG: डेब्यू मैच में 6 विकेट लेकर चमकने वाले Manav Suthar की अनसुनी कहानी, IPL नहीं टेस्ट था लक्ष्य

Manav Suthar Test Debut, India vs Afghanistan Test 2026, Manav Suthar 6 Wickets, Mullanpur Cricket Stadium, Manav Suthar Story,
क्रिकेट

‘ये दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग’, डेब्‍यू टेस्‍ट में रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन के बाद PoTM अवॉर्ड जीतने पर बोले- मानव सुथार

Manav Suthar on PoTM award
क्रिकेट

IND A vs SL A Live Streaming: फिर गरजेगा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, श्रीलंका के खिलाफ वनडे मुक़ाबला कल, जानें कब, कहां और कैसे देख सकते हैं मैच

Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

मानव सुथार की दमदार गेंदबाजी के आगे अफगानी कप्‍तान ने डाले हथियार

Ind vs Afg
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.