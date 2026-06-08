Women T20 World Cup 2026: जेमिमा रोड्रिग्स नहीं भारतीय टीम की इन पांच खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी निगाहें, क्या खत्म होगा खिताब का सूखा?

स्मृति मंधाना: भारतीय टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना का प्रदर्शन इस विश्व कप में टीम के लिए काफी मायने रखेगा। मंधाना अगर टीम को अच्छी शुरुआत देने और बड़ी पारी खेलने में सफल रहीं, तो भारत का काम काफी हद तक आसान हो सकता है। मंधाना को इंग्लैंड में खेलना बेहद रास आता है। इंग्लैंड में उन्होंने अब तक खेली 19 पारियों में मंधाना ने 139 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 650 रन बनाए हैं। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में मंधाना इंग्लैंड में एक शतक और 5 अर्धशतक लगा चुकी हैं।