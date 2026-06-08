IND vs AFG: भारत ने रचा इतिहास, अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हराया, डेब्यू टेस्ट में सुथार ने झटके 7 विकेट

India vs Afghanistan, One-off Test: भारत ने अफगानिस्तान को मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रनों से करारी शिकस्त दी है। यह टेस्ट क्रिकेट में पारी के अंतर से भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। भारतीय टीम ने महज तीसरे दिन ही यह मैच अपने नाम कर लिया। यह मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का हिस्सा नहीं था, लिहाजा टीम को डब्ल्यूटीसी की अंक तालिका में कोई फायदा नहीं होगा।