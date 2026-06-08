‘वह टेस्ट क्रिकेट खेलने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे शक है’, एबी डिविलियर्स ने वैभव सूर्यवंशी के चयन पर दिया बड़ा बयान

हालांकि डिविलियर्स ने सूर्यवंशी के टेस्‍ट क्रिकेट भविष्य के बारे में पक्की भविष्यवाणी करने से परहेज किया। उन्‍होंने कहा कि हां, वह एक शानदार टैलेंट है। रेड-बॉल वाली बात का जवाब मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। मुझे लगता है कि अगर वह चाहे तो कर सकता है, लेकिन इसका जवाब है और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या वह सच में ऐसा करना चाहता है? यह तो वक्त ही बताएगा। इसमें कोई शक नहीं कि उसके पास ऐसा करने का टैलेंट और काबिलियत है। यह हमेशा आसान नहीं होगा और मैंने यह बात पहले भी कुछ बार कही है।