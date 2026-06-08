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‘वह टेस्ट क्रिकेट खेलने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे शक है’, एबी डिविलियर्स ने वैभव सूर्यवंशी के चयन पर दिया बड़ा बयान

AB de villiers on Vaibhav Sooryavanshi: दिग्‍गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम इंडिया में चुने जाने के फैसले का सपोर्ट किया है। उन्‍होंने कहा कि वैभव ने वह दरवाजा तोड़ दिया है, वह इंडियन टी20 टीम जगह के लिए डिजर्व करता है।

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भारत

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lokesh verma

Jun 08, 2026

AB de villiers on Vaibhav Sooryavanshi

वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: IANS)

AB de villiers on Vaibhav Sooryavanshi: साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्‍लेबाज एबी डिविलियर्स ने वैभव सूर्यवंशी को टी20 टीम में शामिल करने के फैसले का समर्थन किया है। लेकिन, उन्‍होंने वैभव के टेस्‍ट क्रिकेट के भविष्‍य पर शक भी जताया है। 15 साल के इस खिलाड़ी ने शनिवार को इतिहास रच दिया, जब उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे और एशियन गेम्स के लिए भारत की टीम में चुना गया, वह नेशनल टीम के लिए चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। इस तरह उन्‍होंने 1989 में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

'उसने वह दरवाजा तोड़ दिया है'

मुंबई में एक इवेंट के दौरान डिविलियर्स ने कहा कि चयनकर्ताओं को अनुभव को चुनने के लालच से बचने के लिए क्रेडिट मिलना चाहिए। साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान ने कहा कि यह सही फैसला है। हिम्मत वाला फैसला लेने के लिए उन्हें बहुत-बहुत बधाई। उन्‍होंने कहा कि यह कहना आसान होता कि वह अभी बहुत छोटा है और तैयार नहीं है और ज्‍यादा अनुभव के लिए जाना चाहिए। लेकिन, उसने वह दरवाजा तोड़ दिया है और वह इंडियन टी20 टीम में अपनी जगह डिजर्व करता है, मैं उसके लिए खुश हूं।

‘इसमें कोई शक नहीं कि सूर्यवंशी में टैलेंट है’

हालांकि डिविलियर्स ने सूर्यवंशी के टेस्‍ट क्रिकेट भविष्य के बारे में पक्की भविष्यवाणी करने से परहेज किया। उन्‍होंने कहा कि हां, वह एक शानदार टैलेंट है। रेड-बॉल वाली बात का जवाब मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। मुझे लगता है कि अगर वह चाहे तो कर सकता है, लेकिन इसका जवाब है और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या वह सच में ऐसा करना चाहता है? यह तो वक्त ही बताएगा। इसमें कोई शक नहीं कि उसके पास ऐसा करने का टैलेंट और काबिलियत है। यह हमेशा आसान नहीं होगा और मैंने यह बात पहले भी कुछ बार कही है।

'वह टेस्ट क्रिकेट खेलने की कोशिश करेगा'

उन्होंने आगे कहा कि अगर वह रेड-बॉल क्रिकेट खेलने का फैसला करता है, तो कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन उसके पास उनसे निपटने का स्किल और काबिलियत है और मेरी राय में, मुझे उम्मीद है कि वह टेस्ट क्रिकेट खेलने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे शक है। हम भविष्य में देखेंगे।

वैभव का असाधारण प्रदर्शन

सूर्यवंशी का आगे बढ़ना किसी असाधारण बात से कम नहीं है। राजस्थान रॉयल्स के ओपनर ने आईपीएल 2026 में 237.30 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए और रिकॉर्ड 72 छक्के लगाए। वैभव ने विराट और गिल जैसे दिग्‍गजों की मौजूदगी में ऑरेंज कैप के साथ पांच बड़े अवॉर्ड भी जीते।

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Vaibhav suryavanshi

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Published on:

08 Jun 2026 01:49 pm

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