8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

3 ओपनर्स के रहते हुए कैसे वैभव सूर्यवंशी को मिलेगी प्लेइंग 11 जगह, सुनील गावस्कर ने दिया ये सुझाव

Team India Probable Playing 11: एशियन गेम्स 2026 के साथ आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया के टी20 स्क्वॉड में 4 ओपनर्स जाएंगे, जिसमें संजू सैमसन, ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा शामिल हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jun 08, 2026

Vaibhav suryavanshi

वैभव सूर्यवंशी (फोटो- IANS)

Vaibhav Suryavanshi Playing Chances: भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं ने एशियन गेम्स के अलावा इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। 15 साल के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को टीम में चुन लिया गया है और उनके आने से अब टी20 स्क्वॉड में 4 ओपनर हो गए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या वह बेंच पर बैठे रहेंगे या उनके लिए किसी और को बाहर करना होगा। सुनील गावस्कर ने इस सिरदर्दी को सुलझाने की कोशिश की है।

गावस्कर की BCCI को सलाह

टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर से जब पूछा गया कि 4 ओपनर्स के रहते सूर्यवंशी को मौका कैसे मिलेगा। तब उन्होंने कहा कि इंग्लैंड दौरे पर खेले जाने वाले 5 टी20 मैचों की सीरीज से पहले भारतीय टीम को 2 मैच आयरलैंड में खेलना है। आयरलैंड दौरे पर एक मैच में वैभव सूर्यवंशी को अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करने का मौका देना चाहिए और एक मैच में संजू सैमसन के साथ।

मतलब गावस्कर की माने तो ईशान किशन वन डाउन पर खेल सकते हैं और वैभव सूर्यवंशी के साथ संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को रोटेट किया जाना चाहिए। गावस्कर ने ये भी कहा कि वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, उन्हें बाहर नहीं बैठाया जा सकता है। आपको बता दें कि टीम इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच 26 जून को और दूसरा मुकाबला 28 जून को खेलना है।

एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और वैभव सूर्यवंशी।

आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी।

इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

08 Jun 2026 07:12 am

Hindi News / Sports / Cricket News / 3 ओपनर्स के रहते हुए कैसे वैभव सूर्यवंशी को मिलेगी प्लेइंग 11 जगह, सुनील गावस्कर ने दिया ये सुझाव

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

जिसपर लगे इंडियन एजेंट होने के आरोप, वहीं बना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष, किया बड़ा ऐलान

Bangladesh Cricket News, Tamim Iqbal BCB President, India vs Bangladesh Series 2026,
क्रिकेट

CCPL 2026: बिलासपुर बुल्स ने रायगढ़ लायंस को 4 विकेट से हराया

CCPL 2026
रायपुर

CCPL 2026: सरगुजा टाइगर्स ने 18 रन से मैच जीता

CCPL
रायपुर

IND vs AFG: मानव सुथार के मुरीद हुए सुनील गावस्कर, अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार डेब्यू पर जमकर की तारीफ

IND vs AFG
क्रिकेट

ENG vs NZ Test: इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 115 रन से हराया, ओली रॉबिन्सन प्लेयर ऑफ द मैच रहे

NZ vs ENG
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.