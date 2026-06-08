3 ओपनर्स के रहते हुए कैसे वैभव सूर्यवंशी को मिलेगी प्लेइंग 11 जगह, सुनील गावस्कर ने दिया ये सुझाव

Vaibhav Suryavanshi Playing Chances: भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं ने एशियन गेम्स के अलावा इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। 15 साल के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को टीम में चुन लिया गया है और उनके आने से अब टी20 स्क्वॉड में 4 ओपनर हो गए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या वह बेंच पर बैठे रहेंगे या उनके लिए किसी और को बाहर करना होगा। सुनील गावस्कर ने इस सिरदर्दी को सुलझाने की कोशिश की है।