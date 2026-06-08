रिपोर्टर ने पूछा- ‘यह आपका आखिरी टी20 विश्व कप है’, हरमनप्रीत कौर ने एमएस धोनी की तरह दिया जवाब, हंसने लगे अन्य टीमों के कप्तान

विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का 10वां एडिशन महिला क्रिकेट के लिए एक अहम कदम है। साल 2009 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत इंग्लैंड में ही हुई थी। इस बार सात वेन्यू (ओल्ड ट्रैफर्ड, हेडिंग्ले, एजबेस्टन, काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल, यूटिलिटा बाउल, द ओवल और लॉर्ड्स) पर कुल 33 मैच खेले जाएंगे। मेजबान इंग्लैंड का लक्ष्य पहले महिला टी20 वर्ल्ड कप की अपनी सफलता को दोहराना है। साल 2009 में इंग्लैंड ने शार्लेट एडवर्ड्स की कप्तानी में अपना पहला खिताब जीता था, जो अब टीम की हेड कोच हैं। इंग्लैंड को 2017 में घरेलू मैदान पर विमेंस वनडे वर्ल्ड कप की अपनी यादगार जीत से भी हौसला मिला है।